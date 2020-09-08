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Долгов больше нет: Меган Маркл и принц Гарри получили долгожданную финансовую независимость

Долгов больше нет: Меган Маркл и принц Гарри получили долгожданную финансовую независимость
12:59 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Через полгода после отказа от королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл объявили себя финансово независимыми.

Отныне принца Гарри и Меган Маркл можно официально считать финансово независимыми от отца Гарри принца Чарльза. Пара возместила британским налогоплательщикам $2,9 млн, потраченных на ремонт коттеджа Фрогмор - резиденции, в которой они прожили менее 6 месяцев, прежде чем переехать в Канаду.

В понедельник, 7 сентября, представитель пары обнародовал их официальное заявление: "Герцог Сассекский перечислил деньги в Суверенный грант. Этот взнос, первоначально предложенный принцем Гарри, полностью покрыл расходы на ремонт коттеджа Фрогмор Хаус, который является собственностью Ее Величества Королевы, и остается резиденцией герцога Сассекского и его семьи в Великобритании".

Дорогостоящий ремонт особняка сделал герцога и герцогиню Сассекских мишенью для критики, поскольку после свадьбы они отказались жить в апартаментах Кенсингтонского дворца.  Гарри и Меган захотели поселиться отдельно. Дом, построенный в XVIII веке предоставила им бабушка принца Гарри, королева Елизавета. Перед переездом принц Гарри и Меган Маркл сделали ремонт, который обошелся британской казне в $3 млн, согласно записям, опубликованным королевским хозяйством.

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"Это уже не первая выплата, которую произвели принц Гарри и Меган Маркл, а нынешнее заявление подтверждает это", — заявила инсайдер ABC News Виктория Мерфи, — "Теперь они разорвали все свои связи с любым видом государственного финансирования, что является важным шагом в их новой жизни".

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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