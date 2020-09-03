Скачать
Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей
Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей
В Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек
В Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек
Обладатель Золотого мяча прокомментировал уход Месси
Обладатель Золотого мяча прокомментировал уход Месси
Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира
Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира

"Могут помочь создать стабильность": Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix

"Могут помочь создать стабильность": Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали многолетний контракт с сервисом Netflix.

Герцог и герцогиня Сассекские будут выпускать документальные фильмы, сериалы, художественные картины, шоу и детские программы.

Пара будет сосредоточена на создании разнообразных сериалов об историях и проблемах, которые им близки, например, о тех, которые будут освещены их недавно созданной некоммерческой организацией Archewell. Несколько проектов уже находятся в разработке, в том числе сериал о природе и мультсериал о вдохновляющих женщинах.

"Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду", — сообщила пара.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл собираются создавать "вдохновляющие семейные программы" — они привлекают их, поскольку супруги сами являются молодыми родителями.

Любимые цветы принцессы Дианы: принц Гарри и Меган Маркл посадили в Лос-Анджелесе незабудки

"Как молодым родителям, создание вдохновляющих семейных программ также важно для нас, как и мощное повествование через правдивую и понятную призму", - сказали они.

По словам директора по контенту Netflix Теда Сарандоса, платформа гордится сотрудничеством с парой и уверена, что принц Гарри и Меган Маркл "могут помочь создать стабильность и улучшить понимание аудитории во всем мире".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Netflix, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото
02 Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди
03 Представители ОРДЛО от Украины в ТКГ: Кравчук довел Грызлова до истерики
04 Горячие снимки: Деми Роуз похвасталась формами в откровенном купальнике
05 Кулеба рассказал, что думает о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Празднование Дня города: Степанов прогнозирует вспышку COVID-19 в Одессе
Празднование Дня города: Степанов прогнозирует вспышку COVID-19 в Одессе
Карантинные правила: Шмыгаль поручил проверить учебные заведения
Карантинные: Шмыгаль поручил проверить учебные заведения
Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир
Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир
&quot;Могут помочь создать стабильность&quot;: Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix
"Могут помочь создать стабильность": Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь