"Могут помочь создать стабильность": Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали многолетний контракт с сервисом Netflix.

Герцог и герцогиня Сассекские будут выпускать документальные фильмы, сериалы, художественные картины, шоу и детские программы.

Пара будет сосредоточена на создании разнообразных сериалов об историях и проблемах, которые им близки, например, о тех, которые будут освещены их недавно созданной некоммерческой организацией Archewell. Несколько проектов уже находятся в разработке, в том числе сериал о природе и мультсериал о вдохновляющих женщинах.

"Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду", — сообщила пара.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл собираются создавать "вдохновляющие семейные программы" — они привлекают их, поскольку супруги сами являются молодыми родителями.

"Как молодым родителям, создание вдохновляющих семейных программ также важно для нас, как и мощное повествование через правдивую и понятную призму", - сказали они.

По словам директора по контенту Netflix Теда Сарандоса, платформа гордится сотрудничеством с парой и уверена, что принц Гарри и Меган Маркл "могут помочь создать стабильность и улучшить понимание аудитории во всем мире".