Любимые цветы принцессы Дианы: принц Гарри и Меган Маркл посадили в Лос-Анджелесе незабудки

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с учениками Центра дошкольного обучения в Лос-Анджелесе посадили клумбу с незабудками.

В понедельник, 31 августа, принц Гарри и Меган Маркл присоединились к волонтерам в Центре дошкольного обучения в Лос-Анджелесе. Утром они вместе детьми, посещающими центр, садили цветы в саду.

Ежегодное волонтерское мероприятие в этом году совпало с 23-летней годовщиной со дня смерти матери принца Гарри, принцессы Дианы. В ее честь они вместе с Меган посадили любимые цветы принцессы — незабудки, сообщает Harper’s Bazaar.

Также вместе с детьми, не стесняясь грязных рук, герцог и герцогиня посадили петунии, калифорнийские полевые цветы, а также помидоры, тыквы, душистый горошек и другие растения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Assistance League of LA (@assistanceleagueoflosangeles) 1 Сен 2020 в 3:57 PDT

А после развлечений в саду, они прочитали вместе с детьми детские книги о садоводстве и овощах, в их числе была популярная книга Джек и Бобовый стебель.