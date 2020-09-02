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Любимые цветы принцессы Дианы: принц Гарри и Меган Маркл посадили в Лос-Анджелесе незабудки

Любимые цветы принцессы Дианы: принц Гарри и Меган Маркл посадили в Лос-Анджелесе незабудки
14:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Принц Гарри и Меган Маркл вместе с учениками Центра дошкольного обучения в Лос-Анджелесе посадили клумбу с незабудками.

В понедельник, 31 августа, принц Гарри и Меган Маркл присоединились к волонтерам в Центре дошкольного обучения в Лос-Анджелесе. Утром они вместе детьми, посещающими центр, садили цветы в саду.

Ежегодное волонтерское мероприятие в этом году совпало с 23-летней годовщиной со дня смерти матери принца Гарри, принцессы Дианы. В ее честь они вместе с Меган посадили любимые цветы принцессы — незабудки, сообщает Harper’s Bazaar.

Также вместе с детьми, не стесняясь грязных рук, герцог и герцогиня посадили петунии, калифорнийские полевые цветы, а также помидоры, тыквы, душистый горошек и другие растения.

 
 
 
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А после развлечений в саду, они прочитали вместе с детьми детские книги о садоводстве и овощах, в их числе была популярная книга Джек и Бобовый стебель.

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Все по теме:

Принцесса Диана, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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