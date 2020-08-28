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Принцы Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы к ее 60-летию
Принцы Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы к ее 60-летию

Принцы Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы к ее 60-летию

Принцы Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы к ее 60-летию
19:50 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
1 июля 2021 года, в день 60-летия покойной принцессы Дианы Уэльской, во дворе Кенсингтонского дворца в Лондоне будет установлена ее статуя. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление принца Уильяма и принца Гарри.

Принца Уильям и принц Гарри заказали скульптуру еще в 2017 году в 20-ю годовщину смерти их матери.

31 августа исполняется 23 года с тех пор, как Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Кенсингтонский дворец заявил, что установить статую планировали к этой дате, но мероприятие пришлось отложить из-за пандемии Covid-19.

Автором статуи стал скульптор Ян Рэнк-Бродли - создатель профиля королевы Елизаветы II, который сегодня отчеканен на всех монетах Великобритании. Более подробную информация о дизайне Кенсингтонский дворец пообещал обнародовать позже. 

"Наша мать коснулась многих жизней. Ее скульптура позволит всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и ее наследии", - заявили принцы.

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Принцесса Диана умерла 31 августа 1997 года, когда Уильяму и Гарри было 15 и 12 лет. 23 года спустя в Лондоне уже установлено несколько мемориалов в ее честь, включая фонтан Дианы в Гайд-парке и аллею Дианы в Сент-Джеймсском дворце. К 20-летию ее смерти в Кенсингтонском дворце также был высажен мемориальный сад, получивший название Белый сад.

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Все по теме:

Принцесса Диана, Принц Уильям, Принц Гарри, Статуя.

Автор:

Телеграф
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