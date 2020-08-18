"Их работа в Великобритании продолжится": принц Гарри с супругой могут вернуться на родину

Королевский биограф Омид Скоби, написавший книгу "В поисках свободы", рассказал, захотят ли они вернуться на родину принца.

Скоби сомневается, что пара снова станет работать на королевскую семью, но заявил, что они начнуть совершать частные и профессиональные поездки в Великобританию уже после снятия связанных с коронавирусом ограничений.

"Гарри и Меган ясно дали понять, что их работа в Великобритании продолжится, - сказал репортер в интервью Royal Central. - Хотя их база будет в США, большая часть работы, которую они уже начали, находится на британской земле".

Скоби упомянул, что королева Елизавета II дала Гарри и Меган понять, что дверь в семью для них всегда открыта, но сами они купили в Калифорнии дом и работают над запуском некоммерческой организации Archewell. "Великобритания всегда будет для них важна, но я не думаю, что мы когда-либо увидим их в качестве работающих членов королевской семьи", - заявил он.

Между тем в книге Скоби пишет, что после обнародования решения уехать из Великобритании принц Уильям полгода не разговаривал с Гарри. "У него две роли: он не только брат, но еще и будущий король. И с его точки зрения, поступок Гарри повредил репутации королевской семьи", - говорится в "Поисках свободы".