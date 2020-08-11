"Обретение свободы": биография принца Гарри и Меган Маркл вышла из печати

Сегодня, 11 августа, вышла в свет скандальная биография принца Гарри и Меган Маркл, которую составили королевские эксперты Кэролин Дюран и Омид Скобье.

Первая биография о принце Гарри и Меган Маркл под названием "Обретение свободы" (Finding Freedom) вышла спустя полгода после решения пары отказаться от королевских обязанностей и переезда пары жить в Северную Америку.

Уже несколько месяцев слухи о содержании книги будоражат британское общество.

Работая над книгой,авторы основывались на информации, которую получили от более 100 личных источников в окружении принца Гарри и Меган Маркл, а также от персонала королевского дворца. Кроме того, авторы имели и "уникальный доступ" к королевской семье в качестве представителей СМИ.

Кэролин Дюран (Marie Claire) и Омид Скобье (Harper’s Bazaar) в книге поведали историю супругов от момента знакомства и до их решения оставить королевскую семью. А что самое главное, то они пытаются ответить на вопрос, который волнует многих - почему пара приняла такое решение.

Также авторы отмечают, что сами герцоги Сассекские не имели отношения к написанию книги.

Главное в книге "Обретение свободы"

Секреты романа принца Гарри и Меган Маркл

Роман принца Гарри и Меган Маркл — это любовь с первого взгляда. Они влюбились в друг друга на первом же свидании вслепую летом 2016 года. А после второго свидания Гарри был уверен, что хочет провести с Меган всю свою жизнь. Спустя три месяца после знакомства они признались друг другу в чувствах.

Также книга рассказывает, что, оказывается, пара обручилась за три месяца до их официального объявления о помолвке, а именно в августе 2017 года, когда они совершили поездку в Ботсвану, чтобы отпраздновать день рождение Меган Маркл. Официально новостью об обручении королевская семья поделилась аж в ноябре.

Расовое невежество и отсутствие поддержки со стороны семьи

После того, как СМИ узнали, что принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл, да еще и представительницей двух рас, на нее обрушился шквал оскорблений. В той или иной мере с ним столкнулись в свое время принцесса Диана и Кейт Миддлтон, но больше всего досталось от британских таблоидов именно Меган.

По мнению одного из авторов книги, Меган Маркл - шанс для королевской семьи проявить уважение к этнокультурному многообразию и инклюзивности. Тем не менее, Омида Скобье считает, что герцоги Сассекские несомненно войдут в историю.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не враждовали

Авторы книги уверяют: Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не враждовали. Да подругами они тоже не были, но врагами отнюдь нет. Скобье и Дюран утверждают, что разлад был между принцами, а после женитьбы Гарри, разлад между братьями усилился.

Причиной натянутых отношений стал совет принца Уильяма Гарри потратить больше времени, чтобы узнать друг друга, прежде чем делать предложение.

Инициатором Мегзита был принц Гарри

Если верить книге, то желание выйти из королевской семьи было принца Гарри, а не как считает большинство - Меган Маркл.

"На самом деле это Гарри хотел уйти… В глубине души он всегда испытывал сложности в том мире. Она просто открыла ему дверь", — сказано в книге.

Разлад в отношениях внутри семьи

В официальных заявлениях сообщалось, что королева поддерживает решение Гарри и Меган уйти со своих постов, однако книга излагает другую версию. Авторы говорят, что большинство членов королевской семьи были действительно обижены и ошеломлены Мегзитом, что привело к плохой атмосфере при дворе.

Королевская семья хочет наладить отношения с Меган Маркл и принцем Гарри

Скобье и Дюран в итоге делают вывод, что, несмотря на все изложенное выше, королевская семья все же активно работает над восстановлением отношений с парой. Принцу Гарри и Меган Маркл составили соглашение с королевой, согласно которому им позволено жить в качестве частных лиц на пробной основе в течение года, чтобы увидеть, работает ли соглашение для обеих сторон, после чего они его пересмотрят.

Авторы утверждают, что начало сближению положил коронавирус, которым заболел принц Чарльз. Это укрепило решимость семьи оставаться в хороших отношениях друг с другом и заставило принцев Гарри и Уильяма общаться и пробовать восстановить связь.