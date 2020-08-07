Все сделал сам: как принц Гарри поздравил супругу с днем рождения

Во вторник, 4 августа, супруга принца Гарри Меган Маркл отпраздновала свой 39-й день рождения.

Семья принца Гарри отметила очередной день рождения вдали от королевской семьи. Первым был день рождения малыша Арчи (6 мая), его мама, Меган Маркл, решила продолжить "традицию".

Свой день рождения герцогиня Сассекская отпраздновала на домашней вечеринке. Как сообщают инсайдеры, на праздновании присутствовала мать Меган Маркл Дория Рэгланд.

"День они провели все вместе, а вечером Дория осталась с Арчи, а Меган и принц Гарри получили возможность провести время вместе. Принц Гарри приготовил для жены ужин из трех блюд, правда, с помощью Дории" - говорят источники.

Также инсайдеры добавляют, что принц Гарри еще подарил Меган большой шоколадный торт и украсил дом воздушными шариками.

Но основным подарком была цепочка с кулоном, дизайн которой принц разработал сам. В кулон Гарри поместил их совместное фото, которое он также сделал сам.