Меган Маркл отмечает 39-летие: как королевская семья поздравила свою скандальную родственницу

Несмотря на напряжение, которое сложилось между членами королевской семья Британии, представители монархии публично поздравили супругу принца Гарри с днем рождения.

Во вторник, 4 августа, Меган Маркл празднует 39-й день рождения. Пара празднует его в Лос-Анджелесе.

Эту дату не обошли вниманием королевские родственники, которые разместили в инстаграме поздравительные сообщения.

Брат принца Гарри, принц Уильям, и Кейт Миддлтон опубликовали в своем Инстаграм архивный снимок, на котором именинница разговаривает с маленькой девочкой.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) on Aug 4, 2020 at 12:58am PDT

"Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской", - подписали пост герцоги Кембриджские.

Также, поздравила с днем рождения Меган Маркл и королева Елизавета II. На ее официальной странице в Инстаграм опубликовано фото, сделанное во время совместного визита королевы Елизаветы и Меган Маркл в Честер в 2018 году. Под снимком стоит надпись: "Желаю счастливого дня рождения герцогине Сассекской!".

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) on Aug 4, 2020 at 12:34am PDT

Не упустили случай поздравить невестку и принц Чарльз с Камиллой. На своей Инстаграм-странице они разместили фото Меган Маркл, которое лаконично подписали: "С днем рождения, герцогиня Сассекская".

View this post on Instagram A post shared by Clarence House (@clarencehouse) on Aug 4, 2020 at 12:59am PDT

По традиции в день рождения старших членов королевской семьи Великобритании звучит колокол в Вестминстерском аббатстве. Но в случае с Меган Маркл этого не произойдет.