Меган Маркл отмечает 39-летие: как королевская семья поздравила свою скандальную родственницу

Во вторник, 4 августа, Меган Маркл празднует 39-й день рождения. Пара празднует его в Лос-Анджелесе.
Эту дату не обошли вниманием королевские родственники, которые разместили в инстаграме поздравительные сообщения.
Брат принца Гарри, принц Уильям, и Кейт Миддлтон опубликовали в своем Инстаграм архивный снимок, на котором именинница разговаривает с маленькой девочкой.
View this post on Instagram
"Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской", - подписали пост герцоги Кембриджские.
Также, поздравила с днем рождения Меган Маркл и королева Елизавета II. На ее официальной странице в Инстаграм опубликовано фото, сделанное во время совместного визита королевы Елизаветы и Меган Маркл в Честер в 2018 году. Под снимком стоит надпись: "Желаю счастливого дня рождения герцогине Сассекской!".
View this post on Instagram
Не упустили случай поздравить невестку и принц Чарльз с Камиллой. На своей Инстаграм-странице они разместили фото Меган Маркл, которое лаконично подписали: "С днем рождения, герцогиня Сассекская".
View this post on Instagram
По традиции в день рождения старших членов королевской семьи Великобритании звучит колокол в Вестминстерском аббатстве. Но в случае с Меган Маркл этого не произойдет.