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Не заслужила: Вестминстерское аббатство не поздравит Меган Маркл с днем рождения

Не заслужила: Вестминстерское аббатство не поздравит Меган Маркл с днем рождения
Обновлено 22:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua
4 августа супруге принца Гарри исполнится 39 лет. По традиции в день рождения старших членов королевской семьи Великобритании звучит колокол в Вестминстерском аббатстве. Но в случае с Меган Маркл этого не произойдет.

Меган Маркл в очередной раз оказалась в центре внимания. Совсем скоро она отметит 39-летие, однако, как сообщает издание The Daily Mail, останется без поздравления Вестминстерского аббатства.

После того, как Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские обязанности, они переехали вместе с маленьким сыном Арчи в США. Сейчас семья проживает в роскошном имении, расположенном в Лос-Анджелесе.

Поскольку супруги больше не являются членами британской королевской семьи, то в день рождения Маркл не зазвучит праздничный колокольный звон. Интересно, что в феврале этого года колокола аббатства звучали даже для принца Эндрю, который замешан в скандальной дружбе с миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденного за секс-торговлю и педофилию.

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Соответствующее торжество состоится 15 августа. Именно в этот день родилась дочь Елизаветы II - принцесса Анна. Поэтому уже менее чем через месяц британцы смогут услышать звон.

Напомним, что еще задолго до начала карантина королевская чета решила сложить свои обязанности и переехало в Канаду. После начала пандемии коронавируса Меган и Гарри решили переехать в США. Вместе с сыном Арчи они отправились в Лос-Анджелес. В течение последних месяцев пара проживала в нескольких роскошных поместьях и обрела немало проблем с финансированием. В частности, это касается регистрации благотворительной марки.

 
 
 
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Сейчас СМИ сообщают, что влюбленные якобы до сих пор берут деньги у королевской семьи на собственные нужды, поскольку из-за распространения коронавируса не имеют источников заработка. Супруги занимаются социальными проблемами, посещая различные организации, и реагируют на различные вызовы. Гарри и Меган не остались в стороне от массовых протестов в США.

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День рождения, Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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