Коронавирус помешал Кейт Миддлтон и принцу Уильяму присутствовать на свадьбе принцессы Беатрис

Дело в том, что согласно карантинным ограничениям, связанными с борьбой с COVID-19, на свадебных церемониях могут присутствовать максимум 30 человек.
Мероприятие молодоженов посетили почетные члены королевской семьи Великобритании: Елизавета II с мужем, принцем Филиппом, также ее сестра Евгения с супругом, родители. Отец Беатрис, 60-летний принц Эндрю, отвел родную дочь к алтарю.
Напомним, что у Эдоардо есть 4-летний сын от первого брака с американским архитектором Дарой Хуанг. Мальчик, которого зовут Кристофер Вольф, стал шафером на свадебном торжестве.
Стоит отметить, что перед самой церемонией все гости сдавали тесты на коронавирус, а также соблюдали необходимую социальную дистанцию.
Как сообщалось ранее, принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци обвенчались в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке, куда они приехали на специальном кортеже. Там Беатрис со своим уже мужем прочитали свои клятвы верности.