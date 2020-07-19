Коронавирус помешал Кейт Миддлтон и принцу Уильяму присутствовать на свадьбе принцессы Беатрис

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис и итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на закрытой церемонии в пятницу, 17 июля. Стоит отметить, что на свадьбе присутствовали только самые близкие родственники пары, а вот герцогов Кембриджских на мероприятии не было.

Дело в том, что согласно карантинным ограничениям, связанными с борьбой с COVID-19, на свадебных церемониях могут присутствовать максимум 30 человек.

Мероприятие молодоженов посетили почетные члены королевской семьи Великобритании: Елизавета II с мужем, принцем Филиппом, также ее сестра Евгения с супругом, родители. Отец Беатрис, 60-летний принц Эндрю, отвел родную дочь к алтарю.

Напомним, что у Эдоардо есть 4-летний сын от первого брака с американским архитектором Дарой Хуанг. Мальчик, которого зовут Кристофер Вольф, стал шафером на свадебном торжестве.

Стоит отметить, что перед самой церемонией все гости сдавали тесты на коронавирус, а также соблюдали необходимую социальную дистанцию.

Как сообщалось ранее, принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци обвенчались в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке, куда они приехали на специальном кортеже. Там Беатрис со своим уже мужем прочитали свои клятвы верности.