Никогда не поздно: 100-летний ветеран получил звание рыцаря (Фото, Видео)

Как сообщила пресс-служба Букингемского дворца, Томас Мур удостоился такой чести благодаря своей благотворительности. Он собрал для борьбы с COVID-19 около 33 млн фунтов.

Поддержали Мура в этот особенный для него день близкие мужчины. В их присутствии королева, по традиции, поочередно положила на правое и левое плечо старинный меч, принадлежавший ее отцу Георгу VI. После церемонии Ее Высочество вручила посвященному рыцарю медаль.

Несколько месяцев назад Томас Мур отпраздновал свое 100-летие.

Captain Sir Tom Moore stands proudly with his family in the Quadrangle of Windsor Castle, following his Investiture ceremony.

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020