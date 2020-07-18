Никогда не поздно: 100-летний ветеран получил звание рыцаря (Фото, Видео)

В пятницу, 17 июля, королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой Томаса Мура. Церемония прошла на лужайке перед Виндзорским дворцом.

Как сообщила пресс-служба Букингемского дворца, Томас Мур удостоился такой чести благодаря своей благотворительности. Он собрал для борьбы с COVID-19 около 33 млн фунтов.

Поддержали Мура в этот особенный для него день близкие мужчины. В их присутствии королева, по традиции, поочередно положила на правое и левое плечо старинный меч, принадлежавший ее отцу Георгу VI. После церемонии Ее Высочество вручила посвященному рыцарю медаль.

Несколько месяцев назад Томас Мур отпраздновал свое 100-летие.

Captain Sir Tom Moore stands proudly with his family in the Quadrangle of Windsor Castle, following his Investiture ceremony. Congratulations @captaintommoore pic.twitter.com/EJDkuuXlnJ — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

"Я надеюсь, что у нее не очень тяжелый меч", - сказал Мур после того, как было объявлено о церемонии.

Напомним, что в субботу, 18 июля, отметила особую дату. Именно сегодня королева стала первым британским монархом, который восседает на троне уже в течение 25 тысяч дней. В 2015 году Елизавету назвали самым долгоправящим британским монархом в истории, обогнав рекорд, ранее установленный ее прапрабабушкой, королевой Викторией