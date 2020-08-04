Особенное имя: как зовут черного лабрадора принца Гарри и Меган Маркл

Еще летом 2018 года Меган и Гарри завели черного лабрадора, и до "сегодня" обществу не была известна его кличка. Но все изменилось.

Авторы новой книги "В поисках свободы: Гарри и Меган и создание современной королевской семьи", журналисты Омид Скобье и Кэролин Дюран, рассекретили имя пса. Журналисты уже давно "ведут" королевскую семью, так что такую деталь, как кличка собаки, они не упустили.

Питомца королевской пары зовут Пула.

Для Меган и Гарри это имя имеет особенное значение. Пула — это официальная валюта в Ботсване. Именно туда впервые Гарри пригласил Меган, когда они начали встречаться. С языка тсвана "Пула" переводится, как дождь, а поскольку дождь редкое явление в Ботсване, его считают благословением.

Герцоги Сассекские ранее шутили, что не говорили о имени собаки, ведь "люди не всегда могут разобрать ее имя".