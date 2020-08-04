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Особенное имя: как зовут черного лабрадора принца Гарри и Меган Маркл

Особенное имя: как зовут черного лабрадора принца Гарри и Меган Маркл
09:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Еще летом 2018 года Меган и Гарри завели черного лабрадора, и до "сегодня" обществу не была известна его кличка. Но все изменилось.

Авторы новой книги "В поисках свободы: Гарри и Меган и создание современной королевской семьи", журналисты Омид Скобье и Кэролин Дюран, рассекретили имя пса. Журналисты уже давно "ведут" королевскую семью, так что такую деталь, как кличка собаки, они не упустили. 

Питомца королевской пары зовут Пула.

Для Меган и Гарри это имя имеет особенное значение. Пула — это официальная валюта в Ботсване. Именно туда впервые Гарри пригласил Меган, когда они начали встречаться. С языка тсвана "Пула" переводится, как дождь, а поскольку дождь редкое явление в Ботсване, его считают благословением.

 
 
 
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Meghan and Harry were spotted when taking a hike with their dogs in LA. It is the first the time couple have been pictured since making the move to Los Angeles. @meghanmarkle_official

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle_official)

Меган Маркл пожертвовала около 10 тысяч долларов для беженцев

Герцоги Сассекские ранее шутили, что не говорили о имени собаки, ведь "люди не всегда могут разобрать ее имя".

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Все по теме:

Принц Гарри, Меган Маркл, Кличка собаки.

Автор:

Телеграф
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