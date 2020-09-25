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Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки

Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Анна Седокова поделилась откровенным кадром со своего медового месяца с новоявленным мужем - теннисистом Янисом Тиммой.

На днях, популярная украинская певица ошарашила мир шоу-бизнеса новостью - в начале сентября она тайно вышла замуж за своего возлюбленного. Пара провела скромную церемонию, на которой были только дети артистки от предыдущих отношений.

Вчера, 24 сентября, на своей странице в Instagram Анна Седокова поделилась новым, достаточно пикантным, снимком с мужем.

Пара снялась в горячей фотосессии, представ на снимке в страстной позе, прижавшись друг к другу. Анна Седокова надела сексуальное синее белье с такого же цвета чулками, сверху накинув большой мужской пиджак. Певица эротично прижалась к супругу. В отличии от своей жены, Янис Тимма оделся по скромнее: на мужчине белая полурасстегнутая рубашка и черные брюки. Янис вызывающе держит жену за шею. 

"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии", - подписала снимок Анна.

 
 
 
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Какие муж и жена , такие и свадебные фотосессии #honeymoon and #honeylife with my husband @janis.timma Photo @olllyvento

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Это новое начало": Анна Седокова прокомментировала свою тайную свадьбу

После публикации фото, Седокову накрыло волной комментариев. Причем негативных тоже. Многим поклонникам не понравилась такая "свадебная фотосессия" и они уже просто устали от такого рода снимков от певицы. 

"Это вульгарность Виагровская 2000 года....", "Без обид, но такие фотографии перебор, не все должно быть на обзор", "Уже не знают, как и в каких позах себя показать. Слишком навязчиво", "И что это за фото? Гадость", "Такие фотки в нулевых заходили, сейчас это выглядит отчаянием", "Какое то бесстыдство", "Уже не интересно", "Это слишком" - пишут возмущенные фанаты.

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Свадьба, Седокова, Снимки, Певица.

Автор:

Телеграф
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