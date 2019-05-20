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Свадебный бум в Голливуде продолжается: Скарлетт Йоханссон и Колин Джост обручились

Свадебный бум в Голливуде продолжается: Скарлетт Йоханссон и Колин Джост обручились
13:21 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости шоу бизнеса: 34-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон и ее 36-летний бойфренд Колин Джост обручились.

Голливуд не прекращает праздновать свадьбы и помолвки. Следующими после Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс и Хиллари Дафф сообщили об узаконивании отношений актриса и модель Скарлетт Йоханссон и ее избранник комик Колин Джост.

Информацию о грядущей свадьбе подтвердила также пресс-секретарь знаменитости, однако дата торжественной церемонии пока не назначена.

Скарлетт и Колин вместе на протяжении двух лет. Для Колина это первый брак, а вот звезда "Мстителей" пойдет под венец уже в третий раз. Ранее она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (с 2008 по 2010 год) и французским журналистом Роменом Дориаком (с 2014 по 2017 год). Также у актрисы есть дочь от второго брака.

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Об их романе заговорили весной 2017 года. Однако звездам удавалось сохранять свои отношения в тайне, поэтому подтверждение факта, что они встречаются, фанаты получили только в конце 2017 года, зимой.

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Свадьба, Скарлетт Йоханссон, Помолвка, Знаменитость, Альманах-2019, Колин Джост.
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