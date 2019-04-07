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Две блондинки в красном: Скарлетт Йохансон и Бри Ларсон в Диснейленде

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Две блондинки в красном: Скарлетт Йохансон и Бри Ларсон в Диснейленде
10:34 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: showdream.org

Новости шоу бизнеса: Коллеги по фильму "Мстители" отправились в Диснейленд.

До премьеры самого ожидаемого (по всем рейтингам) фильма последних лет — "Мстители: Финал" — остались считанные дни. Одним из промо-мероприятий захватывающего блокбастера стала благотворительная инициатива в калифорнийском Диснейленде.

Исполнители главных ролей отправились в тематический парк ради встречи с тысячей юных поклонников и пожертвований в размере 5 миллионов долларов в некоммерческие организации, поддерживающие детей в критическом состоянии.

К компании мужчин-супергероев — Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Джереми Реннер и Пол Радд — присоединились две головокружительные блондинки: Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон. Выдержав "корпоративный стиль", обе актрисы появились на мероприятии в красном.

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Бри отдала предпочтение укороченному топу с объемными рукавами, классическим джинсам и, главное, кедам с расцветкой "в Микки Мауса". В то время как Скарлетт выступила более элегантно и статусно — в платье с крупным цветочным принтом.

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Скарлетт Йоханссон, Диснейленд, Бри Ларсон.
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