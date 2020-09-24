Супергерои не спешат: премьеры "Черной вдовы" и "Вечных" обрели новые даты

Компания Walt Disney объявила о переносе премьерных дат релиза таких фильмов, как "Черная вдова", "Вечные", "Шан-Чи и легенда десяти колец", а также "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.

Disney официально отложила премьеры предстоящих картин на 2021 год. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Причиной столь неутешительных новостей стал не слишком успешный старт фильма британского режиссера Кристофера Нолана "Довод".

Один из супергеройских фильмов "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли теперь должен выйти 7 мая 2021 года.

Выход ленты "Шан-Чи и легенда десяти колец" запланирован на 9 июля 2021 года.

Премьера "Вечных" Хлои Чжао с Анджединой Джоли, Китом Хэрингтоном и Ричардом Мэдденом переносится на 5 ноября соответствующего года.

"Вестсайдская история" от именитого режиссера Стивена Спилберга также получила новую дату релиза, а именно 10 декабря 2021 года.

Напомним, ранее "Черную вдову" уже неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. В последний раз премьера фильма о героине Наташе Романофф была запланирована на ноябрь этого года.