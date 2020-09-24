Скачать
Четверг, 24.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Фокин спасает рейтинг Зеленского: сделано неожиданное заявление
Фокин спасает рейтинг Зеленского: сделано неожиданное заявление
Путин превращает себя в клоуна: в сети обсуждают выдвижение президента РФ на Нобелевскую премию мира
Путин превращает себя в клоуна: в сети обсуждают выдвижение президента РФ на Нобелевскую премию мира
Усик - Чисора: представлен эффектный промо-ролик к бою с коронной фразой украинца (Видео)
Усик - Чисора: представлен эффектный промо-ролик к бою с коронной фразой украинца (Видео)
В Киеве выбрали новую "Миссис Украину": кто получил корону победительницы
В Киеве выбрали новую "Миссис Украину": кто получил корону победительницы

Супергерои не спешат: премьеры "Черной вдовы" и "Вечных" обрели новые даты

Супергерои не спешат: премьеры "Черной вдовы" и "Вечных" обрели новые даты
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Компания Walt Disney объявила о переносе премьерных дат релиза таких фильмов, как "Черная вдова", "Вечные", "Шан-Чи и легенда десяти колец", а также "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.

Disney официально отложила премьеры предстоящих картин на 2021 год. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Причиной столь неутешительных новостей стал не слишком успешный старт фильма британского режиссера Кристофера Нолана "Довод".

Один из супергеройских фильмов "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли теперь должен выйти 7 мая 2021 года.

Выход ленты "Шан-Чи и легенда десяти колец" запланирован на 9 июля 2021 года.

Премьера "Вечных" Хлои Чжао с Анджединой Джоли, Китом Хэрингтоном и Ричардом Мэдденом переносится на 5 ноября соответствующего года.

Новый сезон сериала "Супергерл" станет последним

"Вестсайдская история" от именитого режиссера Стивена Спилберга также получила новую дату релиза, а именно 10 декабря 2021 года.

Напомним, ранее "Черную вдову" уже неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. В последний раз премьера фильма о героине Наташе Романофф была запланирована на ноябрь этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Дисней, Marvel, Черная вдова, Вестсайдская история, Вечные, Шан-Чи и легенда десяти колец.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине назвали последствия отказа признать Лукашенко президентом
02 Видео спасения таксистом убегающего от силовиков протестующего в Минске стало вирусным в сети
03 В Украине могут снова ввести жесткий карантин: Ляшко назвал условия и сроки
04 Украина определилась с позицией по инаугурации Лукашенко
05 Бункерная инаугурация Лукашенко: в сети появились яркие фотожабы и карикатуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса: за сутки умерли 52 человека
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса
Три месяца боролся за жизнь: после 30 операций умер раненный на Донбассе морпех
Три месяца боролся за жизнь: после 30 операций умер раненный на Донбассе морпех
Водометы и задержания не испугали: что происходит в Беларуси на следующий день после инаугурации Лукашенко
Что происходит в Беларуси на следующий день после инаугурации Лукашенко
Супруга принца Гарри неожиданно появилась в эфире талант-шоу (Видео)
Супруга принца Гарри неожиданно появилась в эфире талант-шоу (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь