Скачать
Среда, 23.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Комитет Сената США утвердил кандидатуру посла в Украине
Комитет Сената США утвердил кандидатуру посла в Украине
В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией
В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19
Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19

Новый сезон сериала "Супергерл" станет последним

Новый сезон сериала "Супергерл" станет последним
Обновлено 06:13 Сегодня Телеграф CNN Фото: Твиттер
CW и Warner Bros. Television во объявили, что супергеройская драма "Супергёрл" с Мелиссой Бенуа в главной роли подходит к концу.

Производство шестого сезона должно начаться "в конце этого месяца". Финальный сезон будет состоять из 20 серий, а премьера состоится в 2021 году.

"Было бы большим преуменьшением сказать, что для меня было честью изобразить этого культового персонажа. Увидев невероятное влияние, которое сериал оказал на молодых девушек по всему миру, я была поражена и потеряла дар речи", - написала Бенуа в своем Instagram

"Она тоже оказала на меня такое влияние. Она научила меня силе, о которой я даже не подозревала, позволившей найти надежду в самые темные времена, и тому что мы сильнее, когда мы едины", - отметила исполнительница главной роли. 

"Мы не обычная пара": первый трейлер "ВандаВижен" (Видео)

Сериал "Супергёрл" дебютировал в 2015 году на канале CBS, но начиная со второго сезона транслировалась на телеканале CW.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Сериалы, Супергерл.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет включить Украину в союз с Беларусью: раскрыт новый план Кремля
02 "Вы что не любите русский язык?": диалог Ларисы Ницой с кассиром в киевском супермаркете наделал шуму в сети
03 Продавец наркотиков в США "спалился", выкладывая в интернет фото товара на ладони: его нашли по отпечаткам пальцев
04 Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"
05 Путин назвал Навального "баламутом" и сказал Макрону, что тот сам мог отравиться "новичком"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв
Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв
Самолет вице-президента США совершил вынужденную посадку из-за птицы
Самолет вице-президента США совершил вынужденную посадку из-за птицы
Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления &quot;новичком&quot;
Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"
Кровь из глаз: &quot;бандитское&quot; видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Кровь из глаз: "бандитское" видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь