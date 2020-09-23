Новый сезон сериала "Супергерл" станет последним

CW и Warner Bros. Television во объявили, что супергеройская драма "Супергёрл" с Мелиссой Бенуа в главной роли подходит к концу.

Производство шестого сезона должно начаться "в конце этого месяца". Финальный сезон будет состоять из 20 серий, а премьера состоится в 2021 году.

"Было бы большим преуменьшением сказать, что для меня было честью изобразить этого культового персонажа. Увидев невероятное влияние, которое сериал оказал на молодых девушек по всему миру, я была поражена и потеряла дар речи", - написала Бенуа в своем Instagram

"Она тоже оказала на меня такое влияние. Она научила меня силе, о которой я даже не подозревала, позволившей найти надежду в самые темные времена, и тому что мы сильнее, когда мы едины", - отметила исполнительница главной роли.

Сериал "Супергёрл" дебютировал в 2015 году на канале CBS, но начиная со второго сезона транслировалась на телеканале CW.