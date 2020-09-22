"Мы не обычная пара": первый трейлер "ВандаВижен" (Видео)

В сети появился первый трейлер сериала "ВандаВижен". Похоже Disney всерьез намерен запустить его до конца года.

Действие шоу развернется после событий фильма "Мстители: Финал". Согласно сюжету супергерои Алая Ведьма и Вижен начинают мирную жизнь, однако вскоре у них появляются сомнения в том, что реальность такова, какой может показаться на первый взгляд.

Роли главных героев достались Элизабет Олсен и Полу Беттани, они же сыграли Алую ведьму и Вижена в "Мстителях".

Режиссерское кресло занял Мэтт Шекман, известный по работам над "В Филадельфии всегда солнечно", "Все ненавидят Криса", "Клиент всегда мертв" и "Фарго".

Сериал выйдет на Disney+, но даты запуска пока еще нет, однако, судя по трейлеру, "ВандаВижен" стартует до конца этого года.

Ранее в Disney показали проморолик с анонсом новых фильмов и сериалов, которые должны выйти в 2020 году. В числе новинок оказался и "ВандаВижен".