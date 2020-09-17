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Не опять, а снова: Disney перенесла премьеру фильма "Черная вдова"

Не опять, а снова: Disney перенесла премьеру фильма "Черная вдова"
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Студия Disney намерена снова перенести дату выхода фильма "Черная вдова" по комиксам Marvel.

Релиз картины уже переносили. Ранее фильм должен был появиться в кинотеатрах в апреле 2020 года, но из-за коронавируса премьеру перенесли на ноябрь этого же года.

Теперь же появилась информация, что студия Disney опять переносит дату премьеры. Зрители смогут увидеть "Черную вдову" в декабре 2020 года, а возможно и уже в следующем году. 

Также, есть вариант, что релиз может легко переместиться на дату выхода нового фильма Marvel's "Вечные", премьера которого намечена на 12 февраля 2021 года.

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Причиной такого решения называют нежелание многих зрителей возвращаться в кинотеатры из-за боязни заболеть COVID-19. Однако, неубедительный старт в прокате "Довода" Кристофера Нолана также может быть причиной опасений киностудии.

Ранее, кинокомпания Warner Bros. также задумалась о возможности переноса запуска в прокат своих фильмов "Чудо-женщина 1984" и "Дюна". 

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Все по теме:

Кино, Дисней, Черная вдова, Marvel Entertainment.

Автор:

Телеграф
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