Не опять, а снова: Disney перенесла премьеру фильма "Черная вдова"

Студия Disney намерена снова перенести дату выхода фильма "Черная вдова" по комиксам Marvel.

Релиз картины уже переносили. Ранее фильм должен был появиться в кинотеатрах в апреле 2020 года, но из-за коронавируса премьеру перенесли на ноябрь этого же года.

Теперь же появилась информация, что студия Disney опять переносит дату премьеры. Зрители смогут увидеть "Черную вдову" в декабре 2020 года, а возможно и уже в следующем году.

Также, есть вариант, что релиз может легко переместиться на дату выхода нового фильма Marvel's "Вечные", премьера которого намечена на 12 февраля 2021 года.

Причиной такого решения называют нежелание многих зрителей возвращаться в кинотеатры из-за боязни заболеть COVID-19. Однако, неубедительный старт в прокате "Довода" Кристофера Нолана также может быть причиной опасений киностудии.

Ранее, кинокомпания Warner Bros. также задумалась о возможности переноса запуска в прокат своих фильмов "Чудо-женщина 1984" и "Дюна".