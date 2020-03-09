Marvel представили финальный трейлер супергеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон (Видео)

Marvel выпустили финальный трейлер фильма "Черная вдова", основанный на комиксах. Ролик опубликован на официальном канале компании на YouTube.
Главную роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Режиссером фильма стала Кейт Шортланд.
24-я по счёту картина кинематографической вселенной Marvel. События фильма будут происходить между картинами "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности". В картине будет рассказана история жизни Наташи Романофф до присоединения к команде Мстителей.
Напомним, что сегодня также вышел финальный трейлер 3D-мультфильма "Скуби-Ду" от кинокомпании Warner Bros.