Лидер Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе: свадебные фото

Лидер британской группы Radiohead Том Йорк связал себя узами брака с 36-летней итальянской актрисой Даяной Рончионе.

Свадьба без танцпола и в соответствии с правилами борьбы с Covid-19 прошла на вилле в Сицилии. Всем гостям были предложены маски и дезинфицирующие средства.

"Несмотря на все трудности, вызванные глобальной пандемией, мы гордимся и счастливы пожениться здесь, на Сицилии. Сицилия — родной остров Даяны", — рассказал Том Йорк перед свадьбой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greg Williams (@gregwilliamsphotography) 20 Сен 2020 в 7:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greg Williams (@gregwilliamsphotography) 22 Сен 2020 в 10:58 PDT

Церемонию бракосочетания провел тосканский священник англиканской веры Клаудио Бокка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Midnight Revolution (@fulviopaloscia) 19 Сен 2020 в 11:58 PDT

Том Йорк и Даяна Рончионе познакомились в 2015 году через общих знакомых. А спустя два года между ними завязались отношения, и пара решила вместе переехать в Оксфорд. Отметим, что невеста младше Тома на 15 лет, но судя по их счастливых лицах, им это никак не мешает.