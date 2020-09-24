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Лидер Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе: свадебные фото

Лидер Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе: свадебные фото
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Лидер британской группы Radiohead Том Йорк связал себя узами брака с 36-летней итальянской актрисой Даяной Рончионе.

Свадьба без танцпола и в соответствии с правилами борьбы с Covid-19 прошла на вилле в Сицилии. Всем гостям были предложены маски и дезинфицирующие средства.

"Несмотря на все трудности, вызванные глобальной пандемией, мы гордимся и счастливы пожениться здесь, на Сицилии. Сицилия — родной остров Даяны", — рассказал Том Йорк перед свадьбой.

 
 
 
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Церемонию бракосочетания провел тосканский священник англиканской веры Клаудио Бокка. 

 
 
 
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Публикация от Midnight Revolution (@fulviopaloscia)

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Том Йорк и Даяна Рончионе познакомились в 2015 году через общих знакомых. А спустя два года между ними завязались отношения, и пара решила вместе переехать в Оксфорд. Отметим, что невеста младше Тома на 15 лет, но судя по их счастливых лицах, им это никак не мешает.

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Все по теме:

Свадьба, Том Йорк, Radiohead, Альманах, Альманах 2020, Даяна Ронионе.

Автор:

Телеграф
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