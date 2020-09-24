Лидер Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе: свадебные фото

Свадьба без танцпола и в соответствии с правилами борьбы с Covid-19 прошла на вилле в Сицилии. Всем гостям были предложены маски и дезинфицирующие средства.
"Несмотря на все трудности, вызванные глобальной пандемией, мы гордимся и счастливы пожениться здесь, на Сицилии. Сицилия — родной остров Даяны", — рассказал Том Йорк перед свадьбой.
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Церемонию бракосочетания провел тосканский священник англиканской веры Клаудио Бокка.
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Том Йорк и Даяна Рончионе познакомились в 2015 году через общих знакомых. А спустя два года между ними завязались отношения, и пара решила вместе переехать в Оксфорд. Отметим, что невеста младше Тома на 15 лет, но судя по их счастливых лицах, им это никак не мешает.