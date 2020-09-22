Без торжества и в лаконичном платье: Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно

Супермодель вышла замуж за Антуана Арно - генерального директора модного концерна Berluti. Радостной новостью 37-летняя супермодель поделилась в Instagram.

Пара поженилась 19 сентября в самом романтичном городе Европы - Париже. На своей страничке в социальной сети Наталья опубликовала первые кадры со своей свадьбы.

На фото и видео запечатлен момент выхода молодоженов после росписи. На празднике было не очень много гостей, это видно на видео.

Свадебный снимок модель сопроводила лаконичной подписью: "Oui!"(Да на французском).

Посмотреть эту публикацию в Instagram OUI! Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 21 Сен 2020 в 8:15 PDT

Для торжественного события Наталья выбрала лаконичное платье цвета слоновой кости с ажурной вставкой на груди, созданное ее подругой - дизайнером Ульяной Сергеенко.

Отметим, что свадьба Натальи и Антуана должна была состояться еще в июне, пара планировала пышную церемонию на 300 гостей. Они должны были обвенчаться в аббатстве Saint-Pierre d’Hau, однако карантин внес свои коррективы в планы пары и свадьбу отложили на 3 месяца.

В комментариях поклонники супермодели отметили отсутствие помпезности и искреннее счастье молодоженов. Фанаты просто засыпали пару поздравлениями и пожеланиями: "Поздравляем!!!!! Вы прекрасны!!! Пусть, все в Вашей жизни будет чудесно!!", "Congratulations dear Natalia and Antoine", "Совет да любовь на долгие годы!!!", "Бесконечного счастья и принятия".