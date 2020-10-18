Звезда сериала "Счастливы вместе" снова женился: избранница младше него на 24 года

Сегодня, 18 октября, узами брака со своей возлюбленной связал себя исполнитель роли Гены Букина из сериала "Счастливы вместе" Виктор Логинов.

О счастливом событии в своей жизни сообщил сам Виктор, поделившись первыми снимками со свадьбы, которая прошла в Санкт-Петербурге.

Избранницей актера стала его коллега по цеху - молодая актриса Мария Гуськова. Несмотря на разницу в возрасте, пара отлично ладит и вовсю строит совместные планы на дальнейшую жизнь.

Для торжественного события невеста Логинова Мария Гуськова выбрала белое платье с теплой накидкой, так как Питер не побаловал молодоженов солнечной погодой. Виктор надел стильный темный костюм-тройку.

Видимо пара решила не устраивать помпезное торжество, а устроила скромное празднование без многочисленных друзей и родственников.

Отметим, что для актера это уже четвертый брак.

Первой избранницей Виктора стала девушка Наталья, на которой актер женился в 1994 году. В браке у них родилась дочь Анна. Вторая жена актера — Снежана Морозова. в 2002 году Снежана родила Виктору сына Дмитрия, с которым Логинов лишь недавно наладил отношения. С третьей супругой Ольгой он женился в 2011 году он прожил с ней восемь лет. За это время Ольга подарила актеру двух сынов— Александра и Ивана.

Виктор Логинов - российский актёр и телеведущий. В «Инстаграме» к нему обращаются как к Гене Букину. Неудачливый продавец обуви — первый и по-прежнему любимый образ, с которым ассоциируется актер.

Виктор Логинов попробовал себя и в роли телеведущего. С 2007 года он начал вести программу «Интуиция», которая выходит в эфир канала ТНТ, а до этого вел «Чемпионат анекдотом» на ДТВ. В 2010 году он стал ведущим программы «Ешь и худей».

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