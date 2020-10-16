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Куда же без Сердючки: первые фото, видео и подробности свадьбы Остапчука и Горняк

Куда же без Сердючки: первые фото, видео и подробности свадьбы Остапчука и Горняк
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В четверг, 15 октября, состоялась долгожданная свадьба украинского шоумена Владимира Остапчука и его невесты, нотариуса Кристины Горняк.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк, которые откладывали свою свадьбу из-за коронавируса, наконец-то узаконили свои отношения. Счастливыми фото и видео возлюбленная популярного ведущего поделилась в сториз на своей личной странице в Инстаграме.

Так, Владимир Остапчук и Кристина Горняк похвастались перед своими фанатами тем, что официально стали мужем и женой.

На снимке невеста запечатлена в белом свадебном платье. Свой образ Горняк дополнила белоснежной вуалью. А вот Владимир выбрал для мероприятия черный костюм, жилетку и белую рубашку с бабочкой.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Кроме этого, пара поделилась веселыми кадрами с гуляния. На этой звездной свадьбе не обошлось и без украинской популярной артистки Верки Сердючки, которая по традиции привела с собой свою "маму".

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На одном из видео Владимир Остапчук поет своей возлюбленной песню. Также сеть очаровал танец звездной пары.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Кристина проводила предсвадебную ночь перед важным событием в своей жизни.

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Свадьба, Верка Сердючка, Владимир Остапчук, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
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