Боевая готовность: невеста Остапчука в день свадьбы показалась в непривычном виде

15 октября пара отпразднует свадьбу, которую едва не сорвал коронавирус. Как недавно рассказала пара в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", с утра они поедут на роспись в ЗАГС, а романтическая церемония обетов запланирована на вечер.
На своей странице в Инстаграме Кристина Горняк поведала о том, как провела эту ночь и волновалась ли она перед сегодняшним днем.
"Сегодня я ночую одна в отельном номере. Я так решила и считаю, что так лучше для пары. Я хочу побыть в тишине и наедине с собой, и своими мыслями. Если ко мне придут волнения перед сном, я прогоню их прочь", - написала за день до свадьбы невеста Остапчука.
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Кроме этого, женщина устроила себе вечерний релакс и, по ее словам, так устала, что сразу же "отключилась". И прекрасно проспала 8 часов. Невеста показала первые утренние детали свадебного торжества.
Напомним, что накануне свадьбы Кристина устроила себе яркий девичник с близкими подругами, а Владимир попрощался со своей холостяцкой жизнью, покатавшись с друзьями на квадроциклах.
Как ранее писал "Телеграф", популярный украинский шоумен объяснил, почему его дети от первого брака будут отсутствовать на его свадьбе.