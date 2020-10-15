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Четверг, 15.10.2020
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Боевая готовность: невеста Остапчука в день свадьбы показалась в непривычном виде

Боевая готовность: невеста Остапчука в день свадьбы показалась в непривычном виде
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Остапчука
Сегодня, 15 октября, идут под венец Владимир Остапчук и его возлюбленная, Кристина Горняк. При этом ночь перед торжеством шоумен и нотариус решили провести отдельно друг от друга - невеста решила, что так будет лучше для их пары.

15 октября пара отпразднует свадьбу, которую едва не сорвал коронавирус. Как недавно рассказала пара в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", с утра они поедут на роспись в ЗАГС, а романтическая церемония обетов запланирована на вечер.

На своей странице в Инстаграме Кристина Горняк поведала о том, как провела эту ночь и волновалась ли она перед сегодняшним днем. 

"Сегодня я ночую одна в отельном номере. Я так решила и считаю, что так лучше для пары. Я хочу побыть в тишине и наедине с собой, и своими мыслями. Если ко мне придут волнения перед сном, я прогоню их прочь", - написала за день до свадьбы невеста Остапчука.

 
 
 
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Кроме этого, женщина устроила себе вечерний релакс и, по ее словам, так устала, что сразу же "отключилась". И прекрасно проспала 8 часов. Невеста показала первые утренние детали свадебного торжества.

Напомним, что накануне свадьбы Кристина устроила себе яркий девичник с близкими подругами, а Владимир попрощался со своей холостяцкой жизнью, покатавшись с друзьями на квадроциклах.

Как ранее писал "Телеграф", популярный украинский шоумен объяснил, почему его дети от первого брака будут отсутствовать на его свадьбе.

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Свадьба, Владимир Остапчук, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
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