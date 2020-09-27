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Невеста Остапчука похвасталась яркими фото девичника

Невеста Остапчука похвасталась яркими фото девичника
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Невеста украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк на днях отпраздновала девичник вместе со своим близкими подругами.

Напомним, известный шоумен в середине августа сделал предложение новой избраннице Кристине Горняк. Таким образом пара решила отметить годовщину своего знакомства.

Признание состоялось во время романтического путешествия в Стамбул, когда влюбленная пара совершала прогулку на яхте по Босфору.

Несмотря на то, что Остапчуку и Горняк пришлось отложить свадьбу из-за заражения коронавирусной инфекцией сначала девушки, а потом и телеведущего (они уже выздоровели), невеста устроила незабываемый девичник, фотографии с которой она выложила на своей личной странице в Инстаграм.

 
 
 
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"Ну и какая свадьба, если нет девичника?!" - написала Горняк в посте.

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Девушка поблагодарила своих подруг за веселый вечер и теплые слова. Также возлюбленная Владимира Остапчука отметила, что вечеринка у нее была организована по классике, "как в книжках пишут", и теперь она точно осознала, что является невестой.

Как сообщалось ранее, недавно Владимир Остапчук и его невеста устроили романтический ланч.

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Владимир Остапчук, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
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