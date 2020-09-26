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Организатор "Atlas weekend" и создатель "Типичного Киева" наконец женился: фото красотки-невесты и первые кадры свадьбы
Организатор "Atlas weekend" и создатель "Типичного Киева" наконец женился: фото красотки-невесты и первые кадры свадьбы

Организатор "Atlas weekend" и создатель "Типичного Киева" наконец женился: фото красотки-невесты и первые кадры свадьбы

Организатор "Atlas weekend" и создатель "Типичного Киева" наконец женился: фото красотки-невесты и первые кадры свадьбы
22:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Организатор "Atlas Weekend", одного из крупнейших музыкальных фестивалей Украины, а также создатель "Типичного Киева", популярного паблика в Facebook, посвященного столичной жизни, Павел Немерюк женился.

Избранницей Немерюка стала Валентина Самсонова. 

Фото: Инстаграм Валентины Самсоновой

В сети уже появились первые кадры с торжественных мероприятий: 

 

За несколько дней до свадьбы невеста опубликовала трогательный пост в сети. «Я очень рада, что расстояние между нами казавшееся 6 лет назад таким немыслимым, с каждым приездом, с каждой встречей, с каждым поцелуем с каждой попыткой стало короче...
Ты тот человек, с которым больше не требуется ни гонок, ни вечеринок, ни обид, ни сор, ни тупых унизительных выяснений. Спасибо за твою невероятную энергию, я свечусь от счастья после твоего «люблю», - написала Валентина.

30-летний Павел Немерюк является организатором ежегодного фестиваля Atlas Weekend - одного из крупнейших музыкальных событий Украины, который в последние годы проходил на террории ВДНХ в Киеве. Также Немерюк и его команда проводят фестивали и праздники как то: SolomaFest, RadioDay и другие. 

Фото: Инстаграм Павла Немерюка

Также он является основателем "Типичного Киева" - одной из крупнейших групп в Facebook, посвященных жизни столицы. На сегодняшний день она насчитывает более 470 тысяч подписчиков.

Как сообщал "Телеграф", в конце августа сыграли свадьбу футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан.

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Свадьба, Павел Немерюк, Валентина Самсонова.

Автор:

Телеграф
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