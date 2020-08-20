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Владимир Остапчук обручился с Кристиной Горняк: романтические фото
Владимир Остапчук обручился с Кристиной Горняк: романтические фото

Владимир Остапчук обручился с Кристиной Горняк: романтические фото

Владимир Остапчук обручился с Кристиной Горняк: романтические фото
Обновлено 08:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известный украинский ведущий Владимир Остапчук сделал предложение новой избраннице Кристине Горняк. Таким образом пара решила по-особенному отметить годовщину своего знакомства.

Признание состоялось во время романтического путешествия в Стамбул, которое девушка организовала по случаю годовщины знакомства.

О том, что телеведущий сделал своей девушке предложение, сообщил он сам в своих Instagram-сториз.

35-летний актер и ведущий 19 августа опубликовал фото с невестой - пара на яхте в Стамбуле радуется и нежно обнимается.

Владимир Остапчук обручился

Из снимков видно, что признавался Остапчук своей избраннице во время их путешествия на яхте по Босфору. Шоумен опуcтился перед любимой на одно колено и предложил ей выйти за него, держа в руке коробочку с обручальным кольцом от Tiffany&Co.

Девушка приняла предложение Остапчука, ответив ему заветным "Да".

Владимир Остапчук

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Шоумен сделал предложение 19 августа в 19:00 - именно в это время пара познакомилась ровно год назад.

Остапчук и Кристина Горняк

Как сообщалось ранее, Владимир Остапчук представил свою новую возлюбленную всей стране в день рождения бывшей супруги Елены Войченко.

Также недавно украинский шоумен подарил своей возлюбленной Кристине Горняк элитный автомобиль. Подписчики посчитали такой "презент" неуместным для отца двоих детей.

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Владимир Остапчук, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
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