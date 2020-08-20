Владимир Остапчук обручился с Кристиной Горняк: романтические фото

Признание состоялось во время романтического путешествия в Стамбул, которое девушка организовала по случаю годовщины знакомства.
О том, что телеведущий сделал своей девушке предложение, сообщил он сам в своих Instagram-сториз.
35-летний актер и ведущий 19 августа опубликовал фото с невестой - пара на яхте в Стамбуле радуется и нежно обнимается.
Из снимков видно, что признавался Остапчук своей избраннице во время их путешествия на яхте по Босфору. Шоумен опуcтился перед любимой на одно колено и предложил ей выйти за него, держа в руке коробочку с обручальным кольцом от Tiffany&Co.
Девушка приняла предложение Остапчука, ответив ему заветным "Да".
Шоумен сделал предложение 19 августа в 19:00 - именно в это время пара познакомилась ровно год назад.
Как сообщалось ранее, Владимир Остапчук представил свою новую возлюбленную всей стране в день рождения бывшей супруги Елены Войченко.
Также недавно украинский шоумен подарил своей возлюбленной Кристине Горняк элитный автомобиль. Подписчики посчитали такой "презент" неуместным для отца двоих детей.