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"Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)

"Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский шоумен Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной Кристине Горняк элитный автомобиль. Подписчики посчитали такой "презент" неуместным для отца двоих детей.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал роскошный подарок своей избраннице, адвокату Кристине Горняк. Теперь в сумочке девушки лежат ключи от новенького люксового внедорожника Range Rover.

Об этом он сообщил в интервью ведущей Екатерине Осадчей в передаче "Зірковий шлях".

В этот раз телеведущий подвергся обвинениям за то, что преподнес своей возлюбленной дорогостоящий подарок.

 
 
 
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Отметим, что цена новенького Range Rover составляет больше миллиона гривен.

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Большинство пользователей сети не разделили восторг телеведущего, посчитав подобный поступок неуместным: "Показуха", "Алименты платим с боем, но новой крале тачку дарим. Та молодец. Чего уж там", "Лучше бы своим родным деткам такие дорогие подарки дарил!", "Гуляка! Обычный гуляка!!! Сначала эта Баба, потом другая. А у его жены все будет замечательно!"

Как сообщалось ранее, Остапчук представил свою новую возлюбленную всей стране в день рождения бывшей супруги Елены Войченко.

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Все по теме:

Range Rover, Владимир Остапчук, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
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