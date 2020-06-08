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Остапчук представил свою новую возлюбленную в день рождения бывшей супруги: раскрыты новые детали

Остапчук представил свою новую возлюбленную в день рождения бывшей супруги: раскрыты новые детали
17:23 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Елена Войченко дала большое интервью для Youtube-канала "Без комплексов".

Недавно Владимир Остапчук официально представил общественности свою новую девушку, однако, как оказалось, он сделал это в день рождения бывшей жены Елены Войченко. Случайное совпадение? Сама Елена так не считает.

В интервью женщина, родившая от телеведущего двух детей, впервые откровенно рассказала о долгах экс-мужа перед ее родственниками, о его лицемерии в эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1", а также о многочисленных изменах Владимира в период семейной жизни, беременности жены и рождения сына Эвана.

Елена Войченко вспомнила, как во время участия Владимира Остапчука в проекте "Танцы со звездами" в эфире показали его речь о семейных ценностях: "Был эфир "Танцев со звездами" про свадьбу. В сюжете показали нашу свадьбу, а в конце он сказал, что любит меня и посвящает мне танец. И в это время он уже был в отношениях с этой девушкой, они уже летали в Париж".

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Сам Владимир еще недавно в интервью говорил о том, что во время "Танцев со звездами" они с Кристиной Горняк называли друг друга на "вы" и их отношения завязались гораздо позже.

"У них уже была поездка в Париж. Они туда ехали, не целуясь? Причем очень смешно, когда он ездил к ней на квартиру и рассчитывался моей кредитной картой за uber. Я все понимаю, но давай не рассчитываться моей картой за такси после того, как ты едешь ночью от девушки", - прокомментировала Елена предательство экс-супруга.

"Он пытается всячески на меня давить: сам факт экспертизы или официальное представление новой девушки в мой день рождения. Это было специально. Он пытается меня уколоть, выбить из колеи. За что? Наверное, за то, что не оценила, не терпела", - рассуждает Войченко.

 
 
 
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Елена прокомментировала и новые отношения Владимира с девушкой-нотариусом, с которой он познакомился на одной из свадеб, где работал ведущим.

Владимир Остапчук рассказал, как поделил имущество с экс-супругой: "Это благородно"

"Я считаю, что они хорошая пара. У нас есть общие знакомые с Кристиной, и я знаю, Владимиру будет сложно обидеть ее. Даже со всеми его талантами. Просто потому, что сделать это будет сложно", - говорит Елена.

Также Елена Войченко рассказала в интервью о долгах, которые Владимир Остапчук брал у ее родственников, покупая квартиру и дорогой автомобиль Jaguar за 40 тысяч долларов, на котором до сих пор ездит, не вернув одолженные деньги. По словам бывшей жены ведущего, ей самой пришлось погасить задолженность.

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Владимир Остапчук, Елена Войченко, Кристина Горняк.
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