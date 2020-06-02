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Владимир Остапчук рассказал, как поделил имущество с экс-супругой: "Это благородно"

Владимир Остапчук рассказал, как поделил имущество с экс-супругой: "Это благородно"
17:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский телеведущий признался, как после развода поделил имущество с Еленой Войченко.

Развод Владимира Остапчука и Елены Войченко, который состоялся 6 марта, стал одним из самых резонансных событий в украинском шоу-бизнесе в этом году. В сети его активно обсуждали на протяжении долгого времени. Теперь ведущий официально представил общественности свою новую избранницу и рассказал, как они с Леной поделили имущество.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Остапчук в очередной раз поделился подробностями отношений с бывшей женой. На этот раз он решил обнародовать информацию о финансах.

Телеведущий рассказал, что за 12 лет брака с Еленой они нажили две квартиры, автомобиль и деньги.

 
 
 
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"Всего у нас было около 60 тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один свой чемодан, сел в свой автомобиль и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно", - сказал шоумен.

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Для того, чтобы процесс развода быстрее закончился, Елена отказалась от алиментов, подписав необходимые документы. Но Владимир уверяет, что поддерживает своих детей материально на постоянной основе.

"Мы с Леной договорились, что я буду добровольно платить деньги и содержать деток. Как папа, я сделаю все, чтобы им всегда было комфортно", - убеждает Остапчук.

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Дети, Развод, Владимир Остапчук, Елена Войченко.
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