У Владимира Остапчука новая девушка: признание шоумена

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук наконец рассказал о своей новой избраннице.

Резонансное признание состоялось вчера, 23 мая, в программе "Светская жизнь", для которой Владимир и Кристина дали интервью.

Также влюбленные опубликовали на личных страницах в инстаграме романтическое фото из Парижа и в заметках рассказали о своих чувствах.

Владимир признался, что его девушку зовут Кристина. Именно о ней шли разговоры еще с февраля 2020 года. Тогда журналистам удалось разоблачить избранницу шоумена. Остапчук отметил, что когда все страсти утихли, он решил поделиться своим счастьем и познакомить общественность с любимой. Также он рассказал историю их любви.

Как начинались отношения Владимира и Кристины?

Многие уже знают, что мы познакомились в конце августа на свадьбе в Италии. Там я работал ведущим, а Кристина была подружкой невесты. Вспоминая тот день, даже не понимаю, как я сразу не заметил, не обратил на нее внимания – красивую, безгранично талантливую, искреннюю и удивительную. Но, честно говоря, она не заинтересовалась мной. Мы пообщались и на некоторое время исчезли, – рассказал шоумен.

Он отметил, что следующие несколько недель после этой встречи были для него непростыми. Тогда ведущий начал подготовку к прямым эфирам "Танцев со звездами" и с головой погрузился в свои проблемы. Процесс развода Владимира и Елены Войченко уже был запущен, он продолжал заниматься своими делами, но однажды в его жизни произошел счастливый случай.

"Я снова увидел ее. И где бы вы думали? Правильно, за кулисами шоу "Танцы со звездами". Как вы тоже уже знаете, Кристину неспроста называют "танцующий нотариус". Много лет занимаясь спортивными бальными танцами, она пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко, который участвовал тогда в "Танцах". Тогда она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: "Вова, поверьте, все будет хорошо". Да, мы изначально были на "вы". Именно эту встречу мы считаем началом наших отношений, именно тогдамежду нами произошла искра. А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и... Остальное мы сохраняем для себя," – поделился Остапчук.

Также он поблагодарил избранницу. Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов.

Ты прекрасно знаешь – тебя не в чем упрекать. Ты меня поддерживаешь и вдохновляешь, любишь и окрыляешь. Мы крепко держимся за руки и любим, – написал в публикации Владимир.

Кристина Горняк рассказала о чувствах к Остапчуку

Аналогичное фото на инстаграм-странице опубликовала Кристина. В публикации она поблагодарила Остапчука за любовь и заботу и рассказала о своих чувствах.

"Когда-то я прочитала фразу: "Любовь – это второе рождение". Сейчас я ее полноценно чувствую, ведь после встречи с тобой у меня началась новая жизнь. Ты – моя забота, моя опора, мой лучик солнца. Ты – ответственный и целеустремленный. Ты – лучший муж, друг, папа, сын и пример для многих. Твории иди вперед, а я всегда поддержу и буду держать тебя за руку, как и договаривались. Спасибо тебе за каждый наш счастливый день, за каждый момент и улыбку на моем лице. Спасибо за каждое путешествие, что было и что будет, за каждый закат и рассвет. Спасибо за все прочитанные мне рассказы по вечерам при свечах. Благодарю за принятие меня такой, какая я есть, но своей любовью ты делаешь меня лучше. Спасибо тебе за любовь – твою, мою и нашу!", – написала в заметке Кристина.

Также пара дала откровенное интервью Екатерине Осадчей, в котором рассказала подробности отношений. Смотрите интервью Владимира Остапчука и его девушки Кристины: видео