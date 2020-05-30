Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу
В Украине начали тестировать на антитела к коронавирусу
Авто "поплыли", на дорогах пробки: Киев подтопило, к вечеру дождь усилится
Авто "поплыли", на дорогах пробки: Киев подтопило, к вечеру дождь усилится
Жиру вспомнил свой хет-трик в ворота Динамо
Жиру вспомнил свой хет-трик в ворота Динамо
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая

Love Story: Владимир Остапчук и его новая девушка снялись для издания JetSetter

Love Story: Владимир Остапчук и его новая девушка снялись для издания JetSetter
13:39 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Пара похвасталась первой совместной фотосессией.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и столичный нотариус Кристина Горняк больше не скрывают свои отношения. На днях пара показала свою роскошную квартиру, а теперь похвасталась первой совместной фотосессией.

Влюбленные позировали для издания JetSetter. Помимо съемки Владимир и Кристина также дали интервью, в котором рассказали о своих отношениях и о том, как они относятся к критике в свой адрес.

Девушка призналась, что сейчас их отношения - сплошная романтика. "Вот, например, сегодня я проснулась от того, что Владимир положил мне на кровать три букета роскошных - моих любимых - пионов", - поделилась Кристина.

Остапчук рассказал, что спокойно относится к хейту, поскольку это неотъемлемая часть публичности.

"Есть такое выражение: они всегда будут говорить о тебе, ведь когда они говорят о себе, их никто не слушает. Я очень спокойно отношусь к негативу, поскольку это неотъемлемая часть публичности. А вот Кристину как человек я хотел бы уберечь. И даже скрывал статьи, пока наши отношения были в секрете", - признался телеведущий.

Бывшая супруга Остапчука призналась, что у нее есть "очень хороший мужчина"

Кристина считает, что для всех хорошей не будешь, поэтому старается не обращать внимания на оскорбительные комментарии.

"Самое главное, что все эти "разлучница" - полная неправда. И мы с Вовой и наши близкие прекрасно об этом знают! Мы очень много теплых сообщений получили от незнакомых людей, когда мы открылись как пара, и я очень это ценю!", - отметила девушка Остапчука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Девушка, Телеведущий, Знаменитость, Владимир Остапчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"
05 Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В Украине снижается количество новых случаев COVID-19: ситуация по областям
В Украине снижается количество новых случаев COVID-19
В мире растет количество смертей от коронавируса
В мире растет количество смертей от коронавируса
Фильм &quot;Джон Уик&quot; назывался по-другому: почему сменили название
Фильм "Джон Уик" назывался по-другому: почему сменили название
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь