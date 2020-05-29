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Бывшая супруга Остапчука призналась, что у нее есть "очень хороший мужчина"

Бывшая супруга Остапчука призналась, что у нее есть "очень хороший мужчина"
16:42 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В истории о скандальном разводе шоумена Владимира Остапчука с Еленой Войченко появляются новые факты.

Несколько дней назад в интервью "Ранку з Україною" телеведущий заявил, что они с Еленой приняли решение пока не знакомить детей с его новой избранницей. Но Войченко говорит, что просит Остапчука рассказать 6-летней дочери Эмилии о его новых отношениях, поскольку не хочет, чтобы она узнала об этом от кого-то другого. В эфире канала "Украина" Елена также призналась, какому мужчине она сама сейчас уделяет максимум внимания.

По словам Елены Войченко, Владимир не объяснил детям, что у него появились новые отношения. А сама женщина сообщать такую новость Эмилии и Эвану не намерена.

"К сожалению, Владимир до сих пор не захотел поговорить с Эмилией. Эван не понимает (мальчику всего 2 года - Ред.), а Эмися до сих пор не знает. Я продолжаю его просить, чтобы мы сели и поговорили вместе, рассказали ей. Но этого до сих пор не произошло. Владимир говорит, что он что-то ей говорил. Но точно не говорил, потому что она не знает ничего о новых отношениях папы. Я считаю и советовалась с психологом, что будет неправильно, если об этом сообщу я или кто-то другой. К счастью, сейчас карантин, контакты Эмилии со сверстниками ограничены, и она об этом не узнает из других уст. Пока ситуация такая", - поделилась Елена Войченко в интервью каналу "Украина".

 
 
 
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Бывшей супруге Остапчука проверят психику: все ради деток

Владимир Остапчук строит новые отношения с нотариусом Кристиной. Пара уже даже вместе живет. Ведущие Мария Мельник и Григорий Герман поинтересовались у Елены, есть ли какие-то изменения в ее личной жизни.

 
 
 
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"У меня прекрасная личная жизнь, в которой сейчас присутствует очень хороший мужчина. Ему 2 года, он требует всяческого внимания. Мне приходится разделять его с женщиной, ненамного старше, - смеясь, рассказала Войченко в эфире "Ранку з Україною". - Сейчас я полностью поглощена детьми. Эвану недавно исполнилось 2 годика, я наслаждаюсь его возрастом, состоянием, дарю ему любовь, тепло и внимание. Кроме того, не считаю правильным прыгать из одних отношений в другие. Опять же психологи говорят, что это так не работает".

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Дети, Владимир Остапчук, Елена Войченко.
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