MONATIK стал продюсером: кто стал первым участником MONATIK Corporation

Украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) решил начать помогать молодым талантам и "взял под свое крыло" одну из участниц шоу "Голоса країни".

Первым детищем его продюсерского центра стала молодая певица Lida Lee, которая является бэк-вокалисткой артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lida Lee (@lidalee_official) 12 Авг 2020 в 2:16 PDT

"Все только начинается, и я более чем уверен, твой труд будет оценен, а талант станет узнаваемым! Ты достопримечательность MONATIK Corporation! Поздравляю с новым началом интереснейшего, творческого приключения для всей нашей команды, имя которому Lida Lee", - говорит Дмитрий..

Певица уже успела выпустить дебютный клип на песню "Достопримечательность". Срежиссировала видео Таня Муиньо, которая не раз работала с Монатиком. Сминали клип в Одессе в театре оперы и балета.

"Я так рад, что это происходит! Ты безгранично талантливая, но при этом трудоголична! Настоящая артистка и личность, каждый раз напоминающая своим примером, что бежать нужно не от проблем, а мечтам навстречу! Счастлив создавать вместе с тобой и стать частью твоей дебютной видеоработы!", - прокомментировал видео MONATIK.

Lida Lee (Лидия Скорубская) начинала свою карьеру с записи каверов, самым знаменитым из которых стал кавер на песню Кузьмы Скрябина "Спи собі сама".

Отлично засветилась Лида на шоу "Голос страны" в этом году. Это была вторая попытка девушки завоевать музыкальную сцену. Монатик узнал тембр Лидии и сразу же повернулся к ней. Несмотря на то, что девушка не победила, она хорошо запомнилась и полюбилась зрителям.

Также, стоит отметить что Lida Lee и MONATIK ранее(еще до его решения ее продюсировать) записали совместную песню, которая называется "Добеги".