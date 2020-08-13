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MONATIK стал продюсером: кто стал первым участником MONATIK Corporation

MONATIK стал продюсером: кто стал первым участником MONATIK Corporation
15:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) решил начать помогать молодым талантам и "взял под свое крыло" одну из участниц шоу "Голоса країни".

Первым детищем его продюсерского центра стала молодая певица Lida Lee, которая является бэк-вокалисткой артиста.

 
 
 
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Публикация от Lida Lee (@lidalee_official)

"Все только начинается, и я более чем уверен, твой труд будет оценен, а талант станет узнаваемым! Ты достопримечательность MONATIK Corporation! Поздравляю с новым началом интереснейшего, творческого приключения для всей нашей команды, имя которому Lida Lee", - говорит Дмитрий..

Певица уже успела выпустить дебютный клип на песню "Достопримечательность". Срежиссировала видео Таня Муиньо, которая не раз работала с Монатиком. Сминали клип в Одессе в театре оперы и балета.

"Я так рад, что это происходит! Ты безгранично талантливая, но при этом трудоголична! Настоящая артистка и личность, каждый раз напоминающая своим примером, что бежать нужно не от проблем, а мечтам навстречу! Счастлив создавать вместе с тобой и стать частью твоей дебютной видеоработы!", - прокомментировал видео MONATIK.

Lida Lee (Лидия Скорубская) начинала свою карьеру с записи каверов, самым знаменитым из которых стал кавер на песню Кузьмы Скрябина "Спи собі сама".

Отлично засветилась Лида на шоу "Голос страны" в этом году. Это была вторая попытка девушки завоевать музыкальную сцену. Монатик узнал тембр Лидии и сразу же повернулся к ней. Несмотря на то, что девушка не победила, она хорошо запомнилась и полюбилась зрителям.

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Также, стоит отметить что Lida Lee и MONATIK ранее(еще до его решения ее продюсировать) записали совместную песню, которая называется "Добеги".

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Певец, Монатик, MONATIK Corporation, Актрист.

Автор:

Телеграф
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