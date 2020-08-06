Монатик с супругой Ириной устроил сказочную прогулку на яхте в Одессе (Фото)

34-летний украинский певец и танцор устроил морскую прогулку на яхте в Одессе, а также поделился снимком своей жены Ирины Демичевой.

Вместо людного пляжа музыкант вместе с возлюбленной Ириной и друзьями отправился в море на яхте. На своей официальной странице в Instagram популярный артист опубликовал серию черно-белых снимков, сделанных на отдыхе в Одессе.

Любящий мужчина не удержался, чтобы не похвастаться красавицей-женой, опубликовав романтическое фото, на котором Ирина позировала сама.

В подписи к портрету жены Монатик оставил три романтичных сердечка, а также хэштег "сильно красивая", отсылающий к его одноименному хиту.

View this post on Instagram A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official) on Aug 6, 2020 at 2:44am PDT

View this post on Instagram A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official) on Aug 6, 2020 at 7:25am PDT

На своей странице Ирина также выложила несколько снимков с морского отдыха.

View this post on Instagram A post shared by IrinaMonatik (@irinamonatik) on Aug 6, 2020 at 3:28am PDT

"Какой фантастический выдался день. Спасибо чудесные люди", - написала жена Монатика к одному из постов.

Напомним, что в июле звездная пара отметила пятую годовщину свадьбы. Сейчас пара воспитывает двух сыновей - Даниила и Платона.

Как сообщалось ранее, недавно возлюбленная украинского певца MONATIK’а Ирина Демичева спровоцировала слухи о третьей беременности, опубликовав снимки с домашней фотосессии.