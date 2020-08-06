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Монатик с супругой Ириной устроил сказочную прогулку на яхте в Одессе (Фото)

Монатик с супругой Ириной устроил сказочную прогулку на яхте в Одессе (Фото)
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram
34-летний украинский певец и танцор устроил морскую прогулку на яхте в Одессе, а также поделился снимком своей жены Ирины Демичевой.

Вместо людного пляжа музыкант вместе с возлюбленной Ириной и друзьями отправился в море на яхте. На своей официальной странице в Instagram популярный артист опубликовал серию черно-белых снимков, сделанных на отдыхе в Одессе.

Любящий мужчина не удержался, чтобы не похвастаться красавицей-женой, опубликовав романтическое фото, на котором Ирина позировала сама.

В подписи к портрету жены Монатик оставил три романтичных сердечка, а также хэштег "сильно красивая", отсылающий к его одноименному хиту.

 
 
 
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На своей странице Ирина также выложила несколько снимков с морского отдыха.

 
 
 
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"Какой фантастический выдался день. Спасибо чудесные люди", - написала жена Монатика к одному из постов.

Напомним, что в июле звездная пара отметила пятую годовщину свадьбы. Сейчас пара воспитывает двух сыновей - Даниила и Платона.

Как сообщалось ранее, недавно возлюбленная украинского певца MONATIK’а Ирина Демичева спровоцировала слухи о третьей беременности, опубликовав снимки с домашней фотосессии.

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Все по теме:

Одесса, Монатик, Ирина Демичева, Ірина Монатік.

Автор:

Телеграф
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