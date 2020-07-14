MONATIK снова станет папой? Супруга певца заинтриговала новыми снимками

Возлюбленная украинского певца MONATIK’а Ирина Демичева спровоцировала слухи о третьей беременности, опубликовав снимки с домашней фотосессии.

Яркими снимками супруга Дмитрия поделилась на своей странице в Instagram.

Для съемки Ирина примерила яркий малиновый сарафан свободного кроя в пол, который "подозрительно" округлил живот жены MONATIK’а. Именно фасон летнего наряда и "намекнул" поклонникам о прекрасном положении Демичевой.

В подписи к снимкам, Ирина написала, что ее фотографировал старший сын - Даниил.

"Бесценная фотосессия, так как фотограф - старший сын", - написала Ирина.

Фанаты засыпали вторую половинку MONATIK’а вопросами о пополнении. " Счастливое положение уже не скрыть", "Будет малыш?", "Вы беременны?", - пишут фолловеры.

Пара же пока не прокомментировала новость о возможном пополнении.