"Все никак не нарадуюсь этой красотой": Жена Монатика похвасталась роскошным подарком (Фото)

Вчера, 2 июля, мультиартист Монатик отпраздновал 5 годовщину брака с возлюбленной Ириной. Женщина решила в очередной раз показать поклонникам роскошный букет цветов и поблагодарила любимого за такой подарок.
Жена Монатика показала свой подарок
По случаю годовщины свадьбы исполнитель решил подарить избраннице огромный букет белых пионов. Ирина была безумно рада такому сюрпризу и не перестает благодарить любимого за любовь и заботу. Ирина и Дмитрий действительно являются друг для друга поддержкой и опорой в жизни, замечательными родителями для своих сыновей.
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Все никак не нарадуюсь этой красоте спасибо @monatik_official
Все никак не нарадуюсь этой красотой! Спасибо, Дмитрий, – подписала фото Ирина.
Хотя официально Ирина и Дмитрий являются супругами лишь 5 лет, однако их волшебная история началась 9 лет назад. С первого дня они любят друг друга и не представляют своей жизни по-другому. А замечательным продолжением этого союза является рождение двух сыновей – Платона и Даниила.