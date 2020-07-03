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"Все никак не нарадуюсь этой красотой": Жена Монатика похвасталась роскошным подарком (Фото)

"Все никак не нарадуюсь этой красотой": Жена Монатика похвасталась роскошным подарком (Фото)
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Жена певца обнародовала яркую фотографию на личной странице в инстаграме. Звездные супруги редко освещают личную жизнь, однако особым днем решили поделиться с поклонниками.

Вчера, 2 июля, мультиартист Монатик отпраздновал 5 годовщину брака с возлюбленной Ириной. Женщина решила в очередной раз показать поклонникам роскошный букет цветов и поблагодарила любимого за такой подарок.

Жена Монатика показала свой подарок

По случаю годовщины свадьбы исполнитель решил подарить избраннице огромный букет белых пионов. Ирина была безумно рада такому сюрпризу и не перестает благодарить любимого за любовь и заботу. Ирина и Дмитрий действительно являются друг для друга поддержкой и опорой в жизни, замечательными родителями для своих сыновей. 

 
 
 
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Все никак не нарадуюсь этой красоте спасибо @monatik_official

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

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Все никак не нарадуюсь этой красотой! Спасибо, Дмитрий, – подписала фото Ирина.

Хотя официально Ирина и Дмитрий являются супругами лишь 5 лет, однако их волшебная история началась 9 лет назад. С первого дня они любят друг друга и не представляют своей жизни по-другому. А замечательным продолжением этого союза является рождение двух сыновей – Платона и Даниила.

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Подарки, Монатик, жена Монатика.

Автор:

Телеграф
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