Годовщина свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова: артисты поделились любовным видео

В честь годовщины свадьбы знаменитость опубликовала в сети трогательное видео, что состоит из коротких роликов, снятых во время их церемонии.

Регина Тодоренко и Влад Топалов отмечают первую годовщину свадьбы - ситцевую свадьбу. Летом прошлого года пара сыграла помпезную свадьбу в Италии, куда позвала самых близких и родных людей.

Опубликованный пост Регина сопроводила трепетным признанием супругу:

Любовь, Влад, мы сделали это, пусть не идеально, но сделали! Мы очень разные, но от этого наша жизнь становится только интереснее. Мой мужчина, мой защитник, моя любовь, спасибо тебе за этот насыщенный, полный потрясающих событий, год! Я люблю тебя!

Также Регина Тодоренко решила пошутить: если кто-то захочет их поздравить, то может подарить постельное белье. Похоже, у супругов этот год пролетел под ритм страстных бессонных ночей:

В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Поэтому если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим.