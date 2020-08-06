Самое большое счастье: Тоня Матвиенко показала младшую дочь

Украинская певица показала, как подросла ее младшая дочь Нина, которую она родила в браке с музыкантом Арсеном Мирзояном.

Новый снимок дочери артистка опубликовала на личной странице в Инстаграм. На фото маленькая Нина лежит на кровати и широко улыбается.

"Ее улыбка - самое большое счастье для меня", - написала Тоня в Instagram.

Фолловеры уже не раз отмечали, что девочка очень похожа на отца. Поклонники постоянно пишут, что с возрастом малышка становится просто его миниатюрной копией.

Напомним, что совместная дочь Тони и Арсена, маленькая Нина, родилась 15 января 2016 года. Девочку решили назвали в честь звездной бабушки - певицы Нины Матвиенко.