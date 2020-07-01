"Бабуля вообще супер": Тоня Матвиенко показала милое семейное видео

Украинская певица Тоня Матвиенко вместе с мужем Арсеном Мирзояном и дочерью Ниной отправились на море. С собой звездная пара прихватила знаменитую маму Тони - народную артистку Нину Матвиенко.

На своей странице в Instagram Матвиенко-младшая опубликовала видео с летнего отдыха, на котором 72-летняя Нина Митрофановна в белом сарафане и с распущенными волосами бежит за 4-летней внучкой.

"Мама молодеет возле Нинусика", - подписала ролик Тоня.

Подписчики певицы не смогли пройти мимо столь милого видео и написали много теплых слов. Они восхищаются тем, как молодо выглядит Нина Матвиенко, а также отмечают то, что артистка - отличная бабушка.

"Тонюшка берегите вашу матушку, такое богатство никто не заменит", "Бабуля вообще супер", "Младшая задает бабуле темп! С внуками наши бабули молодеют!", "С кем бы еще так прытко бежала", "Ох, как классно", - пишут фолловеры Тони.

Напомним, что Нина появилась на свет 15 января 2016 года. Девочку назвали в честь ее звездной бабушки. Тоня и Арсен также воспитывают старшую дочь певицы от прошлых отношений - 21-летнюю Ульяну. Старшую девочку Матвиенко-младшая родила в 17 лет.