Тоня Матвиенко о материнстве в 17 лет: "Мне тогда было очень трудно"

Тоня Матвиенко родила первенца совсем еще юной - ей тогда только исполнилось 17 лет. Певица говорит, что быть молодой мамой - непросто, но она смогла преодолеть все трудности благодаря поддержке своих близких.

Об этом артистка рассказала на личной странице в Instagram. Свой пост Тоня посвятила всем матерям-одиночкам, которые остались без поддержки родных.

Знаменитость также опубликовала несколько архивных фото, на которых запечатлена с маленькой Ульяной и своей знаменитой мамой.

"Сегодня я хочу поднять очень важную тему. Наверное, все вы знаете, что я родила Ульяну, старшую, в 17 лет. Мне тогда было очень трудно, - вспоминает Тоня. - Во-первых, морально - чувствовала давление со стороны сверстников, врачей и общества в целом... Во-вторых, не было финансовой возможности дать ребенку все необходимое. К счастью, на помощь пришли родители. Мне повезло, что родные были рядом, но, к сожалению, бывают отдельные случаи, когда молодые мамы нуждаются в поддержке извне. Это, прежде всего, матери-одиночки. Именно им я и посвящаю этот пост".

View this post on Instagram A post shared by Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) on Jun 20, 2020 at 3:06am PDT

Сейчас Ульяне 21 год. Об отце юной девушки почти ничего не известно - певица предпочитает не рассказывать о нем.

Сегодня Тоня Матвиенко воспитывает еще одну дочь, которую родила от музыканта Арсена Мирзояна. Малышку назвали в честь ее звездной бабушки - легендарной певицы Нины Матвиенко.