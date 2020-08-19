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Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу" и завершении актерской карьеры (Видео)
Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу"

Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу" и завершении актерской карьеры (Видео)

Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу" и завершении актерской карьеры (Видео)
21:52 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Украинский телеведущий, шоумен, глава развлекательного проекта "Варьяты-шоу" заявил, что завершает свою карьеру на телевидении в связи с участием в выборах на должность мера Киева.

Шоумен и волонтер Сергей Притула, который недавно объявил о решении баллотироваться в мэры Киева, покидает комедийную студию "Вар’яти-шоу" и завершает карьеру актера-комика.

Как отметил Притула в беседе с LB.ua, на этот шаг он идет, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о сочетании творческой работы с политической деятельностью.

"Это тот шаг, который мне немного трудно делать, с учетом того, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора", - признался Притула.

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Несмотря на это, по окончании съемок последнего сезона шоу, Притула покинет "Вар’яти-шоу" как актер, глава проекта и как редактор. "Ребята пойдут в самостоятельное плавание", - добавил он.

 
 
 
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Напомним, комедийный проект "Вар'яти-шоу" Сергей Притула запустил в 2010 году. Тогда в Тернополе состоялось первое выступление актеров под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Вар'яти".

Как сообщалось ранее, впервые после продолжительного карантина попал в аэропорт "Борисполь".

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Все по теме:

Политика, Сергей Притула, Вар’яти-шоу.

Автор:

Телеграф
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