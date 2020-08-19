Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу" и завершении актерской карьеры (Видео)

Шоумен и волонтер Сергей Притула, который недавно объявил о решении баллотироваться в мэры Киева, покидает комедийную студию "Вар’яти-шоу" и завершает карьеру актера-комика.
Как отметил Притула в беседе с LB.ua, на этот шаг он идет, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о сочетании творческой работы с политической деятельностью.
"Это тот шаг, который мне немного трудно делать, с учетом того, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора", - признался Притула.
Несмотря на это, по окончании съемок последнего сезона шоу, Притула покинет "Вар’яти-шоу" как актер, глава проекта и как редактор. "Ребята пойдут в самостоятельное плавание", - добавил он.
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Напомним, комедийный проект "Вар'яти-шоу" Сергей Притула запустил в 2010 году. Тогда в Тернополе состоялось первое выступление актеров под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Вар'яти".
Как сообщалось ранее, впервые после продолжительного карантина попал в аэропорт "Борисполь".