Сергей Притула поборется за кресло мэра Киева: биография телеведущего

Сергей Притула поучаствует в местных выборах, которые пройдут 25 октября этого года.

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться в столичные мэры от партии "Голос".

Об этом он рассказал на собрании партии.

Притула отмечаетил, что идет на выборы "с большим удовольствием" и собирается "делать историю успешного Киева".

Он также добавил, что идет на выборы с "командой настоящих профессионалов". "Вы не найдете там свадебных фотографов, моих кумовьев или участников шоу "Варьяты", - отметил шоумэн.

Что мы знаем о Сергее Притуле?

Шоумен начинал всей творческий путь как ведущий радио в 1998 году, с 2000 по 2001 год.

2002 Возглавил студенческую забастовку в тернопольском университете. После этого начал активно участвовать в КВН. В ноябре 2005 года Сергей Притула переехал в Киев, где продолжил работу на радио.

2006 - 2009 Был выбран резидентом украинского "Камеди Клаб", имея забавный саркастический образ "Тернопольский серый". В своих выступлениях он резко высказывался об украинских знаменитостей и присутствующих в зале.

2008 Совместно с Александром Педаном и Ольгой Фреймут начали вести утреннее шоу "Подъем" на Новом канале, имеющее высокие рейтинги.

2008 - 2010 Вместе с Андреем Молочным работал над скейтч-шоу "Файна Юкрайна".

2009 Создал юмористическое шоу "Варьяты", которое стало очень популярным на украинском телевидении.

2017 Сергей Притула является ведущим Национального отбора на Евровидение.