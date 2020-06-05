Арахамия: От "Слуги народа" в мэры Киева могут выдвинуть женщину

Новости Украины:Давид Арахамия намекнул, что среди выдвиженцев в мэры Киева может быть женщина.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул, что среди выдвиженцев в мэры Киева может быть женщина. Однако об этом станет известно позже. Об этом он рассказал журналистам возле ВР, передает корреспондент.

"Женщина должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни разу за историю Украины женщины мэра Киева... Немножко интриги, это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока не хотим афишировать, поскольку нет механизма праймериз. Как только кандидат объявляет себя - сразу тонны грязи. Лучше сделать это позже", - рассказал Арахамия.

Он также пояснил борды нардепа Николая Тищенко, которые уже висят по Киеву

"Тищенко рекламирует штаб "Слуги народа", как глава штаба", - отметил парламентарий, добавив, что это может иметь двойной смысл, однако не запрещено.

Как сообщалось, что в "Слуге народа" хотят провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Как сообщалось ранее, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов. Они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются.