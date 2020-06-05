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Владимир Зеленский отменил действие ряда указов бывших президентов

Владимир Зеленский отменил действие ряда указов бывших президентов
14:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский определил утратившими силу девять указов бывших президентов страны.

Президент Украины Владимир Зеленский определил утратившими силу девять указов бывших президентов страны. В частности, о комплексной программе подготовки госслужащих и стратегию государственной кадровой политики на 2012-2020 годы.

Об этом сообщает указ Президента № 214/2020, размещенный на сайте главы государства.

Так, указом предусматривается признать утратившими силу:

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— Указ Президента Украины от 25 мая 1994 года № 256 "О рангах государственного служащего народных депутатов Украины"; — Указ Президента Украины от 9 ноября 2000 года № 1212 "О Комплексной программе подготовки государственных служащих"; — Указ Президента Украины от 5 марта 2004 года № 278 "О Концепции адаптации института государственной службы в Украине к стандартам Европейского Союза"; — Указ Президента Украины от 20 февраля 2006 года № 140 "О Концепции развития законодательства о государственной службе в Украине"; — Указ Президента Украины от 20 сентября 2007 года № 900 "О мерах по реформированию государственной службы в Украине и обеспечение защиты конституционных прав государственных служащих"; — Указ Президента Украины от 12 августа 2010 года № 806 "О первоочередных мерах по совершенствованию формирования и реализации государственной кадровой политики"; — Указ Президента Украины от 1 февраля 2012 года № 45 "О Стратегии государственной кадровой политики на 2012 — 2020 годы"; — Указ Президента Украины от 20 июля 2012 года № 453 "О Плане мероприятий по реализации в 2012 году положений Стратегии государственной кадровой политики на 2012 — 2020 годы"; — Указ Президента Украины от 23 апреля 2013 года № 229 "О Плане мероприятий по реализации в 2013 году положений Стратегии государственной кадровой политики на 2012 — 2020 годы".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 210/2020 "О совершенствовании высшего образования в Украине".

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Украина, Президент, ОП.
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