Обнародованы свежие политические рейтинги

Новости Украины:Среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом, 41% поддержали бы действующего главу государства.

Если бы выборы Президента Украины состоялись в конце апреля, то действующий глава государства Владимир Зеленский имел бы шанс получить наибольшую поддержку населения.

Об этом сказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, представляя на пресс-конференции результаты всеукраинского репрезентативного исследования общественного мнения «Общественно-политические ориентации населения Украины».

«Если бы в конце апреля проходили президентские выборы, в которых принимали бы участие 8 кандидатов, то относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом, 41% поддержали бы действующего главу государства. На втором месте - Петр Порошенко (16% среди тех, кто определился), Игорь Смешко (9, 2%), Юрий Бойко (8,9%), Юлия Тимошенко (8, 7%), Виктор Медведчук (6%), Олег Ляшко (4%) и Святослав Вакарчук (1,5%). Еще 5% назвали другого кандидата», - сказал Грушецкий.

По его словам, благодаря ответам участников опроса также удалось создать рейтинг прохождения партий в парламент в случае, если бы выборы в Верховную Раду также состоялись в конце апреля. Тогда 29,9% респондентов, из тех, кто определился, отдали бы свои голоса за партию «Слуга народа», 15,8% - за ОПЗЖ, 13,5% - за партию «Европейская солидарность», 11,6% - за "Батькивщину", 6,9% - за «Силу и честь», 4,9% - за «Радикальную партию Ляшко, 4,7% - за «Свободу». 3,6% участников опроса могли бы отдать свои голоса за «Партию Шария», 2,8% - за «Голос», 2,7% - за «Украинскую стратегию Гройсмана», 2,2% - за «Оппозиционный Блок» и 1,5% - готовы проголосовать за другие политические силы.

Киевский международный институт социологии в течение 26 - 30 апреля 2020 года провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Целью исследования было изучить внутри- и внешнеполитические ориентации граждан Украины и выяснить актуальные президентские и партийные рейтинги.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% - для показателей близких к 25%, 1,7% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.