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Ткаченко поддержит кандидата от "Слуги народа" на выборах мэра Киева

Ткаченко поддержит кандидата от "Слуги народа" на выборах мэра Киева
23:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Александр Ткаченко хочет помогать кандидату в мэры Киева, у которого будут реальные шансы против Виталия Кличко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко намерен помогать, в том числе советами, тому кандидату в мэры Киева от партии «Слуга народа», у которого будут реальные шансы в этих избирательных гонках победить действующего мэра Виталия Кличко.

Об этом он сказал в вечернем эфире hromadske.ua.

«Я поддержу того, кто будет иметь больше шансов в первую очередь победить Кличко», - сказал Ткаченко.

При этом он не стал называть фамилии тех, кого считает сильным соперником для действующего мэра, и призвал дождаться результатов праймериз.

Напоминаем, народные депутаты из фракции партии "Слуга народа" 19 мая обратились к Президенту с просьбой инициировать проведение праймериз среди потенциальных кандидатов на должность Киевского городского головы от партии "Слуга народа". О намерениях участия в праймериз уже объявили народные депутаты от "Слуги народа" - Александр Дубинский, Александр Ткаченко, Александр Качура, Николай Тищенко.

4 июня 2020 года Александр Ткаченко был назначен на должность министра культуры и информационной политики Украины.

Согласно Конституции Украины, очередные местные выборы в государстве должны состояться 25 октября этого года.

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Киев, Мэр, Александр Ткаченко.
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