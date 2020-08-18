"Любил. Люблю. Буду любить всегда!": Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рождения

Уже с самого утра Ксения принимает поздравления от своих друзей и родных. Не мог остаться в стороне и Евгений.
На своей странице в Instagram комик опубликовал фото супруги и посвятил ей чувственный стих. Евгений Кошевой не упустил возможности в очередной раз признаться любимой жене в любви.
"Из неизданного. Никогда. Но щас можно. Повод есть. И это она. МОЯ.
Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.
И с каждым днем становится сильней.
Угадываю, что тебя тревожит,
Безумно благодарен за детей
Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.
Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.
Надеюсь, ни секунды не жалеешь,
Что в ЗАГСе ты тогда сказала "Да"
Кайфуй. Живи и никого не слушай.
Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?
Люблю тебя, моя Богиня Ксюша.
Любил. Люблю. Буду любить всегда!
"С Днем рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом, даже когда далеко", - написал Евгений в посте.
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Напомним, Евгений и Ксения поженились в 2007 году. У пары есть две дочери - 12-летняя Варвара и 5-летняя Серафима.