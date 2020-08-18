"Любил. Люблю. Буду любить всегда!": Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рождения

Сегодня, 18 августа, свой день рождения отмечает супруга Евгения Кошевого - Ксения.

Уже с самого утра Ксения принимает поздравления от своих друзей и родных. Не мог остаться в стороне и Евгений.

На своей странице в Instagram комик опубликовал фото супруги и посвятил ей чувственный стих. Евгений Кошевой не упустил возможности в очередной раз признаться любимой жене в любви.

"Из неизданного. Никогда. Но щас можно. Повод есть. И это она. МОЯ.

Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.

И с каждым днем становится сильней.

Угадываю, что тебя тревожит,

Безумно благодарен за детей

Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.

Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.

Надеюсь, ни секунды не жалеешь,

Что в ЗАГСе ты тогда сказала "Да"

Кайфуй. Живи и никого не слушай.

Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?

Люблю тебя, моя Богиня Ксюша.

Любил. Люблю. Буду любить всегда!

"С Днем рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом, даже когда далеко", - написал Евгений в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi) 17 Авг 2020 в 2:01 PDT

Напомним, Евгений и Ксения поженились в 2007 году. У пары есть две дочери - 12-летняя Варвара и 5-летняя Серафима.