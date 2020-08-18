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"Любил. Люблю. Буду любить всегда!": Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рождения

"Любил. Люблю. Буду любить всегда!": Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рождения
17:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Сегодня, 18 августа, свой день рождения отмечает супруга Евгения Кошевого - Ксения.

Уже с самого утра Ксения принимает поздравления от своих друзей и родных. Не мог остаться в стороне и Евгений. 

На своей странице в Instagram комик опубликовал фото супруги и посвятил ей чувственный стих. Евгений Кошевой не упустил возможности в очередной раз признаться любимой жене в любви.

"Из неизданного. Никогда. Но щас можно. Повод есть. И это она. МОЯ.

Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.
И с каждым днем становится сильней.
Угадываю, что тебя тревожит,
Безумно благодарен за детей

Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.
Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.
Надеюсь, ни секунды не жалеешь,
Что в ЗАГСе ты тогда сказала "Да"

Кайфуй. Живи и никого не слушай.
Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?
Люблю тебя, моя Богиня Ксюша.
Любил. Люблю. Буду любить всегда!

"С Днем рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом, даже когда далеко", - написал Евгений в посте.

 
 
 
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Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi)

"Ты изменила мою жизнь": Деми Мур трогательно поздравила дочь с днем рождения

Напомним, Евгений и Ксения поженились в 2007 году. У пары есть две дочери - 12-летняя Варвара и 5-летняя Серафима.

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Все по теме:

Комик, День рождение, Евгений Кошевой, Ксения Кошевая.

Автор:

Телеграф
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