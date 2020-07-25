Сергей Притула впервые после карантина попал в аэропорт "Борисполь": эмоции комика (Фото)

Популярный украинский телеведущий и комик поделился своими эмоциями от перелета и показал новое фото.

Сергей Притула показал фото из аэропорта "Борисполь" и признался, что очень соскучился за внутренними перелетами.

Напомним, что с июня Украина возобновила внутренние авиарейсы и международное авиасообщение. Несмотря на то, что многие туристы начали выкладывать якобы пустые аэропорты, телеведущий рассказал, как ситуация складывается на самом деле.

На своей официальной странице в Инстаграм Сергей Притула поделился снимком, на котором видно, что в аэропорту "Борисполь" все-таки достаточно многолюдно.

"Люди, которые выставляют фото из пустых холлов аэропорта "Борисполь", мммм... ээээ... а где вы их берете;)))?! Людей куча! Замечательно, что внутренние перелеты оживают!", - прокомментировал кадр Притула.

View this post on Instagram A post shared by Сергій Притула (@siriy_ua) on Jul 24, 2020 at 9:34am PDT

Также, ведущий написал в Facebook, что очень соскучился по небу: "Обычно, каждый год, у меня +/- 60-80 авиаперелетов. И я сильно соскучился по всем этим аэропорто-самолетной магией: рамками металлодетекторов, паспортным контролем, традиционной чашкой кофе перед посадкой, шумом пассажиров в автобусе, синхронным показом красавицами-стюардессами правил безопасности на борту, бормотанием капитана в колонках, храпом мужчин, плачем маленьких детей, шипением девиц, которых выбешивает плач маленьких детей! Теперь к этому всему добавились маски, антисептики и пустые кресла между пассажирами.

Стюардесса сказала: "Мы очень соскучились за небом, а еще больше вами"! Это очень взаимно! Рад, что внутренние перелеты оживают! Полетели!!!"

Напомним о том, что еще в мае Сергей Притула решил разнообразить свой карантин и вместе с семьей самоизолировался в Карпатах.